Savaşçı 26. bölüm 2. fragmanında meraklandıran sahne: Çiğdem ölecek mi?

Savaşçı yeni bölüm fragmanlarıyla önemli detayları gözler önüne serdi. Son bölüm finaliyle hafızalara kazınan dizinin yeni bölümünde Pia’nın evinde her şeyden habersiz bulunan Kopuz Albay şimdi ölümle yaşam arasında ince bir çizgi arasında gelip gidiyor. Kırlangıç Paşa, Pia’yla ilgili şüphelerinde haklı mı çıkıyor? Pia’nın Albay Kopuz’un hayatına girmesi, Temo’nun büyük planının bir parçası mı? İşte Savaşçı 26. bölümünden ilk görüntüler!

Yüzbaşı Haydar ise yıllarca gururla üzerinde taşıdığı üniformasından vazgeçmeye kararlıdır. Yörük Haydar’ın istifa etmesini önlemek sandıkları kadar kolay olmayacak ama Kağan’ın devreye girmesi Haydar’ı bir kez daha düşünmeye itecektir.

Bu arada Kılıç Timi, gelen istihbaratlar doğrultusunda, Temo’yla bağlantısı belirlenen teröristleri ele geçirmek için harekete geçer. Gerilimin gittikçe tırmandığı bu operasyonda, gelişen olaylar timi ölümle burun buruna getirirken, Kılıç Timi’nde silinmeyecek izler bırakacaktır... Savaşçı yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!