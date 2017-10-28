Savaşçı 18. yeni bölüm fragmanında Kılıç Timi için hesap zamanı

Savaşçı 18. yeni bölüm fragmanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında saldırıya hazırlanan teröristler, Kılıç Timi unsurunun farkında değildir. Peki, Savaşçı 18. yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte, yeni bölümle ilgili detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Albay Kopuz, Pia’nın evine açılan ateşten Pia’yı korumaya çalışır ve ilk fırsatta saldırganı yakalamak için harekete geçer. Yüzbaşı Kağan ise aynı dakikalarda Rojda’nın tehdidiyle karşı karşıyadır. Bir şekilde Rojda’yı etkisiz hale getirmeye çalışan Kağan, Turan’ın intikamını almaya kararlıdır.
Diğer taraftan Kılıç Timi’ni kendine hedef seçen Temo, şehirdeki eylemlerinin şidddetini arttırırken, Doktor'da kırsalda yapacağı kanlı eylemin hazırlıklarını sürdürür...
Olaylar arasındaki bağlantıyı çözen Albay, operasyon için düğmeye basar. Artık Kılıç Timi için hesabı kapatma vakti gelmiştir.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Suriye’de teröristlerin elinden kurtardıkları Türkmen kadınlar ve çocuklarla Türkiye sınırına ilerleyen Kılıç Timi, Yüzbaşı Kağan’a gelen acil habere dikkat kesilir. Başçavuş Turan da, el bombasının pimini çekerek kendini öldürmeye çalışan terör mağduru Türkmen kızını, canı pahasına durdurmaya çalışır. Ankara’da Kılıç Timi’ni bekleyen büyük tehlikeye rağmen Turan, yaptığı planla herkesi şaşırtır.
Temo ise, Kopuz Albay ve Pia’nın karşısına çıkarak gerilimin tırmanmasına sebep olur. En az babası kadar acımasız ve tehlikeli bir terörist olan Temo, hedefindeki Albay Kopuz ve Kılıç Timi için kalleşçe planlarını devreye sokar. Diğer taraftan Doktor ve Rojda cephesindeki beklenmedik gelişmeler, olayların seyrini sürpriz bir şekilde değiştirir.
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