Savaşçı 17. bölüm fragmanında tüyler ürperten sözler!

Savaşçı 17. yeni bölüm fragmanında izleyenleri duygulandıracak sahneler yer alıyor. Turan astsubayın şehit olmasının ardından kahrolan Kılıç Timi, bunu yapanların cezasını vermek için harekete geçmiştir. Savaşçı 17. yeni bölüm fragmanında Kılıç Timi'nin tek istediği silah arkadaşlarının kanının yerde kalmamasıdır. İşte, Savaşçı 17. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Savaşçı’da nefesler tutuluyor!

Suriye’de teröristlerin elinden kurtardıkları Türkmen kadınlar ve çocuklarla Türkiye sınırına ilerleyen Kılıç Timi, Yüzbaşı Kağan’a gelen acil habere dikkat kesilir. Başçavuş Turan da, el bombasının pimini çekerek kendini öldürmeye çalışan terör mağduru Türkmen kızını, canı pahasına durdurmaya çalışır. Ankara’da Kılıç Timi’ni bekleyen büyük tehlikeye rağmen Turan, yaptığı planla herkesi şaşırtır.

Temo ise, Kopuz Albay ve Pia’nın karşısına çıkarak gerilimin tırmanmasına sebep olur. En az babası kadar acımasız ve tehlikeli bir terörist olan Temo, hedefindeki Albay Kopuz ve Kılıç Timi için kalleşçe planlarını devreye sokar. Diğer taraftan Doktor ve Rojda cephesindeki beklenmedik gelişmeler, olayların seyrini sürpriz bir şekilde değiştirir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Konferans salonunda patlayan bomba, Aslı ve Kağan’ı ölümle burun buruna getirmiştir. Patlama sonrası Kağan kendine gelse de, bombanın yakınında olan Aslı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılır. Kağan ve diğerleri büyük bir endişeyle Aslı’dan gelecek iyi haberleri beklerken, umutlar gittikçe tükenir...

Bu arada karargaha gelen bir istihbaratla operasyon kararı alan General Kutalmış ve Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni Üsteğmen Serdar komutasında harekete geçirir. Fakat Yüzbaşı Kağan, sevdiği kadın ölümle pençeleşse de, timiyle birlikte göreve gitmekte ısrar edecek ve annesi Selver’in karşı koymasına rağmen o operasyona çıkacaktır. Çünkü terör yine çirkin yüzünü göstermiştir. Söz konusu olan operasyon, Aslı gibi terör mağduru kadınların ve kız çocuklarının kurtarılmasıdır.