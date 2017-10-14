Savaşçı 16. bölüm fragmanında olaylar hız kesmiyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Savaşçı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Savaşçı yeni bölümüyle pazar akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde patlama sonrası Kağan kendine gelse de, bombanın yakınında olan Aslı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılır. İşte, Savaşçı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Konferans salonunda patlayan bomba, Aslı ve Kağan’ı ölümle burun buruna getirmiştir. Patlama sonrası Kağan kendine gelse de, bombanın yakınında olan Aslı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılır. Kağan ve diğerleri büyük bir endişeyle Aslı’dan gelecek iyi haberleri beklerken, umutlar gittikçe tükenir...

Bu arada karargaha gelen bir istihbaratla operasyon kararı alan General Kutalmış ve Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni Üsteğmen Serdar komutasında harekete geçirir. Fakat Yüzbaşı Kağan, sevdiği kadın ölümle pençeleşse de, timiyle birlikte göreve gitmekte ısrar edecek ve annesi Selver’in karşı koymasına rağmen o operasyona çıkacaktır. Çünkü terör yine çirkin yüzünü göstermiştir. Söz konusu olan operasyon, Aslı gibi terör mağduru kadınların ve kız çocuklarının kurtarılmasıdır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Öğretmen kardeşinin Doktor tarafından kaçırıldığını öğrenen Teğmen Murat, kardeşini kurtarmak için aklına koyduğunu yaparken, Kılıç Timi canları pahasına aldığı görevi yerine getircek ve silahların teröristlerin eline geçmesine izin vermeyecektir.

Albay Kopuz ise karargahta Kılıç Timi’ni cehennemden kurtarmak için çareler ararken, beklenmedik ziyaretçinin devreye girmesi olayları seyrini değiştirecek ve belki de bu Kılıç Timi’nin beklediği fırsat olacaktır.