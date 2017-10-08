Savaşçı 15. bölüm fragmanında duygusal dakikalar!

Savaşçı 15. yeni bölüm fragmanında izleyicleri duygusal dakikalar bekliyor. Vatanlarını savunmak için her şeylerini ortaya koyan kahraman askerler, gelecek olan emri beklemektedir. Savaşçı 15. yeni bölüm fragmanında aalacakları emir Klıç Timi için beklenen fırsat olacaktır. İşte, merakla beklenen Savaşçı dizisi 15. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Öğretmen kardeşinin Doktor tarafından kaçırıldığını öğrenen Teğmen Murat, kardeşini kurtarmak için aklına koyduğunu yaparken, Kılıç Timi canları pahasına aldığı görevi yerine getirecek ve silahların teröristlerin eline geçmesine izin vermeyecektir.



Albay Kopuz ise karargahta Kılıç Timi’ni cehennemden kurtarmak için çareler ararken, beklenmedik ziyaretçinin devreye girmesi olayları seyrini değiştirecek ve belki de bu Kılıç Timi’nin beklediği fırsat olacaktır.



Fakat Kılıç Timi için zaman tükenmiştir...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kılıç Timi’nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı’da, olaylar hız kesmiyor!



Doktor, Kopuz Albay’ı yok etmek için, şeytani planlarını devreye sokarken, Yüzbaşı Kağan, Mehmetçiği hedefleyen binlerce silahın, Doktor’un eline geçmemesi için hemen harekete geçmek zorundadır. Ama bu operasyon için Kağan’ın Kılıç Timi’nden bir talebi olur. Yüzbaşı Kağan’ın isteğini hiç tereddütsüz kabul eden Kılıç Timi, her türlü riski göze alır.



Doktor, şimdi büyük bir sabırsızlıkla silahlarını beklerken, sevkiyatı durdurmayı kafasına koyan Yüzbaşı Kağan ve komutasındaki Kılıç Timi, ölüme doğru adım adım ilerlemektedir.