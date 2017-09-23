Savaşçı 13. bölüm fragmanında gerilim tırmanmaya devam ediyor

Ekranların sevilen ve takip edilen dizisi Savaşçı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecan dolu dizi Savaşçı yeni bölümüyle pazar akşamı diziseverlerle buluşacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yüzbaşı Kağan’ın öfkesi hiç bu kadar yakıcı olmamıştı. İşte, Savaşçı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Karakolun askerlerinden Onur’un şehit olması Kağan’ı deliye döndürür. Ele geçirilen uyuşturucuyu Doktor’un gözleri önünde ateşe veren Yüzbaşı Kağan, şimdi bir kez daha hainlerin namlusunun ucundadır. Sınır karakolunda yaşanan bu ölüm-kalım savaşında, Doktor, Kopuz Albay’ın kılıcını kırmaya niyetliyken, Yüzbaşı Bozok ve Kılıç Timi şehit Mehmetçiğin kanını yerde bırakmamaya kararlıdır. Şimdi hedefine kitlenen Kılıç Timi’nden kaçmak, Doktor’un sandığı kadar kolay olmayacaktır!

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Rojda’nın beklenmedik saldırısıyla sarsılan Kılıç Timi, Kopuz Albay’ı korumak için ne gerekirse yapmaya kararlı. Doktor içinse, Kopuz’u yok etmek hayatının amacı haline gelmiş durumda.



Ölümün kol gezdiği, bıçak sırtı bir oyunda nefes almaya bile vakit yok. Kılıç Timi, aldığı emirle bir kez daha bilinmeze giderken, Yüzbaşı Kağan Doktor’u durdurmak için harekete geçiyor.