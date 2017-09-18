Savaşçı 12. son bölüm sonrası 13. bölüm fragmanı ekrana geldi mi?

Savaşçı 12. son bölüm sonrasında diziyi yakından takip eden on binlerce kişi 13. yeni bölüm fragmanı için araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Savaşçı dizisi 12. son bölümünde yaşanan olaylar, Bozok ile Kopuz komutanı karşı karşıya getirmiştir. İşte, son bölümde yaşanan olaylar Savaşçı 13. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

Savaşçı 13. yeni bölüm fragmanı henüz ekrana gelmedi. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rojda’nın beklenmedik saldırısıyla sarsılan Kılıç Timi, Kopuz Albay’ı korumak için ne gerekirse yapmaya kararlı. Doktor içinse, Kopuz’u yok etmek hayatının amacı haline gelmiş durumda.



Ölümün kol gezdiği, bıçak sırtı bir oyunda nefes almaya bile vakit yok. Kılıç Timi, aldığı emirle bir kez daha bilinmeze giderken, Yüzbaşı Kağan Doktor’u durdurmak için harekete geçiyor.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Albay İbrahim Kopuz, Yüzbaşı Kağan ve Başçavuş Bayram’ın da içinde bulunduğu helikopter yere çakılırken, kahramanlar ölüme hiç olmadığı kadar yakın. Haber Ankara’da da şok etkisi yapar. General Ahmet Kutalmış, helikopter enkazına ulaşılması için tüm olanaklarını hiç zaman kaybetmeden harekete geçirir. Ancak, Albay ve arkadaşlarına ulaşmak için harekete geçen başkaları da vardır! “Doktor” avına yaklaşırken, Kılıç Timi, aldıkları haberle çılgına dönmüş halde, enkaza ulaşmak için zamana karşı bir savaşa girer. Canları pahasına o enkaza ulaşacaklardır. Ölüm sessizliği içinde, bir kez daha, dağlar Kılıç’ın sesiyle yankılanır: “Sağ ya da Şehit! Biz geride adam bırakmayız!"