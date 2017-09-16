Savaş ve sanat

SURİYE’nin başkenti Şam’da bombalama sesleri yoğun olarak sabah saatlerinde ve geceleri duyuluyor. Dışarıdan gelen biri için başlangıçta şoke edici olan bu seslere insanlar artık alışmış. Üçüncü günün sonunda artık biz de duymamaya başlıyoruz. Geçen yıla kadar insanlar gece etkinliği olarak balkonlarından, düşen füzeleri izleyebiliyormuş. Ancak bu Şam’da yapılabilecek tek gece faaliyeti değil. Konserler, eğlenceler altı yıl boyunca savaş ortamında da bir şekilde sürmüş. İnsanlar ümitsizlikle evlerine kapanmak yerine hayata tutunmuş. Restoranların önünde kalabalıklar bekliyor. Şaşırdığımı görünce, “Sen buraları savaştan önce görecektin...” diye hayıflanıyorlar.



Bu duruma tanıklık etmek için merkezde bir konser izlemeye gidiyoruz. Salon dolu. Üç yıl önce kurulan ‘Beat’ grubunun seslendirdiği parçalarda kah Halep’e ağıtlar yakılıyor kah Sykes Picot’ya (100 yıl önce Ortadoğu’yu şekillendirme amaçlı gizli anlaşma) öfke gösteriliyor. Bunlar, savaş döneminde yazılan yeni eserler...





KANADA'DAN GELMİŞ: ‘Beat’ grubunu izlemeye gelenlerden biri Hebah Kriemeh. Kriemeh, Kanada asıllı Suriyeli bir oyuncu. Kanada’da doğmuş ama annesi iki kardeşiyle birlikte 1999’da onu kendi vatanında, kendi kültürüyle büyümesi için Şam’a getirmiş. Savaş boyunca Şam’da kaldığını anlatıyor.





GECE SOKAKLAR DOLU

Orkestra şefi Nazih Asaad, Şam’da doğmuş ama aslında Golan Tepeleri bölgesinden. Müziğini anlatırken “Bizim burada yumuşak kalplerimiz, sevgi dolu ruhlarımız var” diyor. Geceleri araç trafiği de sokaktaki insan trafiği de yoğun. Ama yine de kontrol noktalarında bekleyen askerler nerede olduğumuzu hatırlatıyor.



Şehrin en eski otellerinden, bir dönem Dedeman olan Dama Rose’un sokağa bakan cephesinden klasik müzik sesleri yükseliyor. Ermeni müzisyen Jamil al-Bittar sokakta klasik müziğin yeni bir trend olduğunu ve çok sevildiğini anlatıyor.



Esad yönetimi, elektriği gün içinde Şam’ın farklı bölgelerine kontrollü olarak veriyor. Gündüzleri elektrik iki-üç saat arayla şehrin farklı bölgelerinde dolaştırılıyor. Fakat geceleri halkın moralini yüksek tutmak adına elektriği kesmemeye çalışıyorlar.





Sebati KARAKURT - Zeynep BİLGEHAN





