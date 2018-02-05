Savaş uçaklarımız Afrin hava sahasını kullanıyor

Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası özetle şunları söyledi:

ŞU AN SORUN SÖZ KONUSU DEĞİL

Zeytin Dalı harekâtı başlamadan önce Rus yetkilileriyle pek çok konu konuşuldu ve bir anlaşma çerçevesinde hava sahasının kullanılması kararı çıktı. O günden bugüne savaş uçaklarımız, İHA’larımız Afrin bölgesindeki hava sahasını etkin şekilde kullanmaktadır. Halen de devam etmektedir. Şu an bir sorun söz konusu değildir, ileride de bir sorun oluşmasını beklemediğimizi de ifade etmek isteriz.

ELİMİZDE SOMUT VERİLER VAR

(Tankı vuran silahın menşei) Menşeine dair elemizde bazı somut veriler var fakat incelemeler devam ediyor. Kesin bir bilgiye ulaştıktan sonra menşeini açıklayacağımızı ifade etmek isterim. Elimizdeki veriler menşeine dair fikir verse de, kesin sonuç ortaya koymadığı için açıklamayı da doğru bulmuyoruz.

ŞU AN SİLAH YARDIMI YOK

ABD’nin şu anda Afrin bölgesine yaptığı bir silah yardımını tespit etmiş değiliz. Diğer bölgelerde de olduğuna dair elimizde somut bir veri yok. Ancak daha önce kendilerine ulaşan silahları PYD/YPG-PKK’lı teröristlerin Afrin bölgesine ulaştırma gayretleri içinde olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Afrin’de TIR dolusu silah yakalandı. Diğer bölgelerden toplanıp Afrin’e nakledilmeye çalışılan silahlardı. Suriye’nin neresinde olursa olsun, Afrin bölgesine nakledilecek her türlü silah, mühimmat Türkiye’nin hedefidir. Bunları gördüğümüz yerde vuracağız, imha edeceğiz ya da teslim alacağız.”

Kilis ve Hatay’da vergi borçlarının ertelendiğini belirten Bozdağ, “Kilis’te 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi ve sosyal güvenlik prim borçları 31 Aralık 2018’e kadar ertelenmiştir. Hatay ili Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerindeki sigortalılar ve işverenlerin de ocak ayı içine denk gelen kurum alacaklarının 28 Şubat 2018’e kadar ertelenmesine, vergi ve sigorta primlerinin de 6 ay süreyle ertelenmesine karar verilmiştir” dedi.