Savaş uçakları PKK'yı vurdu

28 Temmuz 2017 - 08:15Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 08:15
Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne ait 7 barınma yeri, 4 silah mevzi, 11 mağara ve 2 doçka silahı imha edildi.
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