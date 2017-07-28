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    Savaş uçakları PKK'yı vurdu

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 08:15Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 08:15

    Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne ait 7 barınma yeri, 4 silah mevzi, 11 mağara ve 2 doçka silahı imha edildi.

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    Etiketler: PKK , terör , operasyon
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