Savaş uçağını görenler şaşırdı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bölümü öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılması amacıyla alınan F-4 savaş uçağı, karayolu ile Kızılcahamam’a getirilerek okul bahçesine yerleştirildi.

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey ve İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, F-4 savaş uçağını karşılayarak tırlardan indirilişini takip etti. Kaymakam Yıldız ve Başkan Güney, F-4 savaş uçağının Kızılcahamam'a ve Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğrencilere eğitimlerinde başarılar dilediler.

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