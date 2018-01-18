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    Savaş uçağını görenler şaşırdı

    İHA
    18.01.2018 - 16:23 | Son Güncelleme:

    Kızılcahamam Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak üzere Eskişehir 1. Hava İkmal Komutanlığından alınan F-4 savaş uçağı, karayolu ile Kızılcahamam’a getirildi.

    Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bölümü öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılması amacıyla alınan F-4 savaş uçağı, karayolu ile Kızılcahamam’a getirilerek okul bahçesine yerleştirildi.

    Savaş uçağını görenler şaşırdı

    Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey ve İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, F-4 savaş uçağını karşılayarak tırlardan indirilişini takip etti. Kaymakam Yıldız ve Başkan Güney, F-4 savaş uçağının Kızılcahamam'a ve Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, öğrencilere eğitimlerinde başarılar dilediler.

    Savaş uçağını görenler şaşırdı

    Savaş uçağını görenler şaşırdı

     

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    Etiketler: ucak , f4
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