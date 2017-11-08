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    Savaş rüzgarı! Riyad'dan İran'a çok sert mesaj!

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 07:55 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan veliatht prensi Muhammed bin Salman dün İran'ın Yemen'deki Husilere füze sağlamasının doğrudan askeri bir saldırı sayılabileceğini söyledi

    Suudi resmi ajansı SPA'nın haberine göre bin Selman, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü. Prens "İran rejiminin Husi milislere füze tedarik etmesi askeri bir saldırı sayılır. Hatta krallığa karşı bir savaş hareketi olarak düşünülebilir" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyr de "İran'ın düşmanca eylemlerine uygun bir zaman ve şekilde karşılık verme hakkımız saklıdır" demişti.

    İran Dıişleri Bakanı Cevad Zarif ise İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile telefon görüşmesinde Suudi iddialarının gerçeğe aykırı olduğunu söyledi. Cumartesi gecesi Yemen'den Riyad'a balistik füze saldırısı düzenlenmiş, füze havada imha edilmişti. Öte yandan dün Yemen'deki Şii Husi grubu hava deniz ve kara sınırlarını kapatan Suudi Arabistan ve BAE'ni saldırı düzenleyebileceğini açıkladı.

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