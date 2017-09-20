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    Savaş acılarına bir mola

    Selçuk ŞAMİLOĞLU/AZEZ
    20.09.2017 - 21:28 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 21:50

    HAYATLARI boyunca savaş ve mülteci kampları dışında bir şey görmeyen, kendi ülkelerinde mülteci konumuna gelmiş Suriyeli çocuklar, ‘Sınırsız Şenlik’ etkinliğiyle acılarına bir mola verdi. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) tarafından gerçekleştirilen projeyle Azez’de yer alan Uluslararası Şam Üniversitesi’nde yaklaşık 400 çocuk bir araya geldi.

    Suriye’deki insani kriz yedinci yılına girerken çocukların hayatları daha dramatik bir hal alıyor. Çatışmaların başladığı günden bugüne, 5.5 milyon Suriyeli çocuk yaşananlardan etkilenirken, 10 binden fazlası hayatını kaybetti, yaklaşık 8 bin çocuk ise yakınları olmadan sınırı geçerek çevre ülkelere sığınmak zorunda kaldı. İç savaşın etkileri çocukların eğlencelerini de değiştirmiş. Kamplarda sürekli beraber gezerek kendilerine hayali oyunlar buluyorlar. Birbirlerinin boynuna sarılarak olmayan topun, olmayan futbol oyununun sevincini yaşıyorlar. Kız çocukları kendinden küçük kardeşlerinin annesi rolünde evcilik oynuyor. Azez’deki kampta bulunan Hasan ve Sendi kardeşler de bu çocuklardan.  İkiz kardeşler beş yaşındalar. Kampta doğmuşlar ve kamp dışında bir yer görmemişler. Babaları Halep’te bir çatışmada ölmüş. Anneleri Azez’deki kampta yetim çocuklara anaokulu öğretmenliği yapıyor. Başka bir savaş mağduru Şemse ise 10 yaşında. Babasını kaybetmiş, 5 kardeşi ve annesiyle yaşıyor. Azez’e İdlib’den gelmişler. Kendi evinin önünde oynadığı oyunları, arkadaşlarını, anne-babasının onu eve zorla sokmalarını özlediğini söylüyor.

    Savaş acılarına bir molaEtkinlikte yüzleri boyanan çocuklar çeşitli gösterilerle güzel vakit geçirdi.

    Savaş acılarına bir molaKamplarda çocuklar hayali oyunlar buluyorlar. Erkekler olmayan topla atılan golün sevincini yaşıyorlar. Kız çocukları anne rolünde...

    Etiketler: Suriye , Azez , gazetehaberleri
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