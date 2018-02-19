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Saudi Aramco ile kritik iş birliği

AA
19.02.2018 - 14:25 | Son Güncelleme:

Rus enerji şirketi Novatek ile Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco arasında, uluslararası doğalgaz projelerinde iş birliğine yönelik anlaşma imzalandığı bildirildi.

Novatek'ten yapılan açıklamada, Saudi Aramco ile uluslararası doğalgaz projelerinde iş birliğinin artırılması ve ortak yatırımlar konusunda tam mutabakata varıldığı belirtildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Novatek Üst Yöneticisi Leonid Mihelson, Suudi Arabistan ile karşılıklı yarar sağlayan stratejik ortaklığın büyük önem arz ettiğini bildirdi. 

Novatek’in doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projelerine ilişkin tecrübesine işaret eden Mihelson, "Novatek'in stratejisi, uluslararası ortakların katılımıyla hızlı bir şekilde LNG üretiminin artırılmasını öngörüyor.

Doğalgaz piyasalarında Saudi Aramco gibi küresel anlamda önemli bir şirketin bu projelere gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Rusya'nın en büyük ikinci ve bağımsız en büyük birinci doğalgaz şirketi konumundaki Novatek, son yıllarda Yamal LNG başta olmak üzere yatırımlarını önemli oranda artırdı.

Saudi Aramco ise yaklaşık 5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük petrol şirketi konumunda bulunuyor. 

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, bir süre önce Rus ve Çinli yatırım şirketleriyle birlikte Saudi Aramco'nun özelleştirme sürecine katılmak istediklerini açıklamıştı. 

Etiketler: Rus , Şirket , Novatek
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