Sattığı balığı 24 saat izliyor

Şirket balığın ağdan çatala uzanan tüm tedarik sürecini kayıt altına alarak QR kod etiket sistemiyle balığın yüzde 100 izlenebilirliğini sağladı. Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan, “QR kodu sistemi şu anda 4 balıkta geçerli. Sistemi eylül ayı içerisinde bütün mağazalarımıza uygulayacağız. Yeni uygulamamızla biz direkt üreticilerle çalışıp aynı zamanda suyun kalitesini ölçüyoruz” dedi.

BİNLERCE BALIKÇI

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği’ne (Sür-Koop) bağlı 572 kooperatif ve binlerce balıkçıyla çalıştıklarını anlatan Özerkan, şöyle konuştu: “Yeni uygulama ile direkt üreticiler ile çalışıp aynı zamanda suyun kalitesini ölçüyoruz. Hem gerekli analizlere hem de balığın nereden, ne zaman tutulduğu, kim tarafından hangi tekne tarafından avlandığı ve avlanma metodunu takip etme imkanına sahip olduk. Bu proje ile lüfer, palamut, hamsi ve istavrit balıklarını, Türkiye denizlerinde avlanan balıkçılarımızın alın terini koruyan Merkez Birliği'ne bağlı (Merkez Birliği'ne bağlı İstanbul, Rize, Çanakkale ve Adana) kooperatiflerden de tedarik etmeye başlıyoruz.”

41 MİLYON TL YATIRIM

Özerkan, Türkiye'nin en çok balık satan marketi olduklarını belirterek, kuruluşlarından bu yana 80 bin ton balık sattıklarını, balık reyonlarının yatırım maliyetinin 41 milyon liraya ulaştığını, 33 mağazada balık reyonlarına her yıl ortalama 13.4 milyon liralık harcama yaptıklarını ve balık kategorisinde 200 kişiyi istihdam ettiklerini bildirdi. 2000-2015 yılları arasında deniz ve iç sularda avlanan balık miktarında yüzde 30'lara varan düşüş gördüklerini ifade eden Özerkan, şunları kaydetti:

“Tür çeşitliliği bakımından ülkemizin denizlerinin hala zengin olduğunu söyleyebiliriz. Karadeniz'de 300, Marmara'da 200, Ege'de 300 ve Akdeniz'de 400 balık türü bulunuyor. Ancak son 30 yılda kalan balık türleri ciddi şekilde azaldı. Günümüzde kalkan, mersin, orkinos ve kolyoz gibi balıkların Marmara ve Karadeniz'den çekildiğini biliyoruz. Biz bugünün balığını yarına da bırakmak istiyoruz. Bu tür iş birliklerinin sektöre örnek olacağına ve balıkçılığın bu tür iş birliklerinden çok yararlanacağına inanıyoruz.”