Satışları dünyada ve Türkiye'de rekor kırdı

Renault Grubu, 2017'de bir önceki yıla kıyasla dünya genelinde yüzde 2,3 büyüyen pazarda yüzde 8,5 artışla 3 milyon 762 bin satış kaydederek yeni bir rekora imza attı.

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, dünya satışları 5 yıl üst üste artan grup, 2017'de 3 milyon 761 bin 634 araç sattı. Geçen yıl 2016'ya kıyasla yüzde 2,3 büyüyen pazarda Renault Grubu, binek ve hafif ticari toplamında satışlarını yüzde 8,5 yükseltti. Grubun pazar payı aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Hafif ticari araç pazarında ise 462 bin 859 satışla yeni bir rekora imza atan grup, bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artış sağladı.

Renault Grubu Ticari Direktörü Thierry Koskas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2017 yılında 3,7 milyonu aşan satışla, grup olarak yeni bir rekora imza attıklarını belirterek, "Tüm pazarlarda satış hacimlerimizi ve pazar paylarımızı artırmaya devam ediyoruz. Ürün yenileme ve coğrafi açılım stratejimiz meyvelerini veriyor. 2018 yılında Drive the Future planımız kapsamında satışlarımızı artırmaya ve globalleşmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE PAZAR BİRİNCİSİ OLDU

Renault, Türkiye'de yüzde 2,8 daralan pazarda satışlarını yüzde 7 artırarak (130 bin 276 satış) tarihi bir rekora imza attı. Megane Sedan 39 bin 300 satış elde etti. Markanın pazar payı 1,3 puan artışla yüzde 13,6'ya ulaştı ve Renault, binek ve hafif ticari toplam pazarında birinci oldu.

Yüzde 3,3 büyüyen Avrupa pazarında, Renault Grubu'nun satışları yüzde 5,6 artarak 1 milyon 911 bin 169'a ulaştı. Grubun Avrupa pazarındaki payı 0,2 puan artarak yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.

Avrupa dışında yer alan bölgelerin tümünde satış hacmini ve pazar payını artıran Renault Grubu'nun satışları, yüzde 3,3 büyüyen pazarda yüzde 11,6 artış gösterdi. Avrupa dışındaki satış rakamı, toplam satışların yüzde 49,2'lik bölümünü oluşturdu.

ÇİN'DE SATIŞLARINI 2'YE KATLADI

Asya Pasifik bölgesinde, yüzde 2,7 büyüyen pazarda Renault Grubu'nun satışları yüzde 17 artış gösterdi. Çin'de, 2016 yılındaki 35 bin 278 satış adedine karşı, 72 binin üzerinde araç satışı ile Renault, bir yılda satışlarını 2'ye katladı. Yeni Koleos ise 43 bin 400'ün üzerinde satıldı.

Amerika bölgesinde yüzde 7,2 büyüyen pazarda grubun satışları yüzde 9,9 arttı. Böylece Renault Grubu'nun pazar payı 0,2 puan artış ile yüzde 6,7'ye ulaştı.

RENAULT GRUBU'NUN 2018 ÖNGÖRÜSÜ

Renault Grubu'nun 2018 öngörüsüne yer verilen açıklamada, global pazarın bu yıl 2017'ye kıyasla yüzde 2,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Avrupa pazarının, Fransa pazarında öngörülen yüzde 1 artışla yüzde 1 büyümesinin tahmin edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Brezilya pazarının yüzde 5, ve Rusya pazarının ise yüzde 10 büyümesi öngörülürken, Çin pazarının yüzde 5, Hindistan pazarının ise yüzde 6 büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu bağlamda, Renault Grubu'nun 2018 yılında tüm bölgelerde yenilenen ürün gamı sayesinde, uluslararası pazarlarda yeni Drive the Future planı ile bağlantılı olarak büyüyeceği öngörülüyor."