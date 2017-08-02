Satışlar uçtu! İşte en çok satılanlar...

OTOMOTİV sektörünün yüzü ihracat rakamlarından sonra iç pazarda da gülmeye başladı. 2016 Aralık ayından bu yana düşen satışlar ilk kez temmuzda tırmanışa geçti. Sektörün temmuz ayında ihracatı yüzde 41.1’lik artışla 2.4 milyar dolar olurken, iç pazarda da otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 41 oranında arttı. Sektör 2017 Temmuz ayında iç pazarda 82 bin 297 adet satış rakamına ulaştı. Bu büyümede geçen sene 15 Temmuz darbe girişiminden sonra duran satışlar etkili oldu. Bu yıl temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36.91 arttı ve 62 bin 384 adet oldu. Geçen sene bu rakam 45 bin 566 adette kalmıştı. Yine bu yılın aynı ayına göre hafif ticari araç satışları da yüzde 53.57 oranında arttı ve 19 bin 913 adet satış gerçekleşti.

YÜZDE 2.79 AZALDI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılı 7 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.79 azalarak 483 bin 455 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı yedi aylık dönemde 497 bin 350 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2017 yılı yedi aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 4.1 oranında azalarak 368 bin 308 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 384 bin 48 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılı ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.63 artarak 115 bin 147 adet oldu. 2016 yılı aynı dönemde 113 bin 302 adet satış gerçekleşmişti.

YÜZDE 58 OTOMATİK

Bu yıl temmuz sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4.4 azalış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 0.2 azalış ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 47.6 azalış izlendi. 2017 yılı temmuz sonunda 33 adet elektrikli ve 2 bin 11 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı temmuz sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 154 bin 741 adet ile sahip oldu. Yine aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61.5’e geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 58’e yükseldi.

EN ÇOK VAN TİPİ SATILDI

TEMMUZ sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 84.1’i vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 52.5 pay alan C (193.314 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%49.5 pay, 182.421 adet) oldu. 2017 yılı temmuz sonu itibari ile hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 70.3 pay ile Van (80.937 adet), ardından yüzde 12.3 pay ile kamyonet (14.123 adet), yüzde 8.8 pay ile minibüs (10.165 adet) ve yüzde 8.6 pay ile pick-up (9.922 adet) yer aldı.