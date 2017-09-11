Satın alma kirala

GİRİŞİMCİLİK dünyasında sık kullanılan kelimelerin başında ‘SaaS’ geliyor. ‘Software as a Service’in kısaltılmış hali olan SaaS, Türkçe’de ‘hizmet olarak kullanılan yazılım’ anlamına geliyor. Bir iş modeli tasarımı olan SaaS’ta şirketler, bir ürünü tek seferlik satmak yerine kullanıcıların aylık ücretlerle sahip olmasını sağlıyor. Başka bir deyişle kullanıcılar toplu olarak bir seferde ödeme yapmak yerine aylık ücretlerle ihtiyaçları kadar olan yazılımları kullanabiliyor. Bu da SaaS modelinde oldukça esnek kullanım seçeneklerinin ortaya çıkmasını sağlıyor.



HIZLI VE KOLAY GEÇİŞ

SaaS’ın birçok faydası bulunuyor. Bunların başında hızlı ve kolay geçiş imkanı geliyor. Şirketler ihtiyaçları oldukları servisi herhangi bir veri merkezi veya veritabanı kurulumu olmadan kullanmaya başlayabiliyor. Kurulum ve uygulama için bir uzman beklemeye gerek kalmıyor. İnternet üzerinde bulunan yazılımları çalıştırmak için tek yapılması gereken adımları takip ederek hesap oluşturmak ve kullanmaya başlamak. Saas’ta öne çıkan diğer bir avantaj da her zaman güncel ve yeni özelliklerin kullanılabilmesi. SaaS’lar tek kurulumluk yazılımlardan farklı olarak belli bir plan çerçevesinde sürekli gelişip, güncelleniyor. Yeni özelliklerden ücretsiz ya da çok düşük maliyetlerle, yeni bir kuruluma gerek kalmadan yararlanabiliyor. Esnek çözümler de SaaS modelinin en önemli avantajları arasında.



SaaS’lar sayesinde kullanıcılar istedikleri yazılımın istediği özelliğini istediği kadar kullanabiliyor. Dolayısıyla düşük maliyet de bu esneklikle birlikte oluyor. SaaS’larda kurulum maliyeti, aktivasyon ücreti, güncelleştirmeler ek maliyet gibi ücretler olmuyor. Bir yazılımı sunucu üzerinden yüzlerce hatta binlerce şirket kullandığı için maliyetler de bölünüyor. Sistem güvenliği, güncelleme, yedekleme, yeni özellikler düşünme gibi işlerle uğraşılmıyor. Tüm bunlar hizmetin satın alındığı şirket tarafından yapılıyor. Şirketler de operasyona daha az zaman ayırarak, işini büyütmeye odaklanıyor.



NAKİT AKIŞI AVANTAJI

İşin diğer tarafındaysa SaaS modelini uygulayan şirketlerin sahip olduğu avantajlar var. En büyük avantajların başında nakit akışı geliyor. Yazılımların tek seferlik satıldığı geleneksel iş modeline sahip olan şirketlerin aylık satış rakamları belli olmadığı için düzenli bir gelire sahip olmuyor. Ancak SaaS modelinde ise şirketler ücretleri aylık olarak aldığı için nakit akışı da sağlanıyor. Bu da başka bir avantaj yaratıyor ve şirketlerin işlerini büyütmesini kolaylaştırıyor.

SaaS MODELİNİ UYGULAYAN YERLİ GİRİŞİMLER

Apsiyon: Apartman ve site yönetimini kolaylaştırma amacı taşıyan bir internet uygulaması. Gelir ve giderlerin takibi, aidat ödemeleri, temizlik masrafları, üçüncü kişilerle yapılan ticari sözleşmeler, son toplantıda alınan kararlar, bankalar, e-devlet ve belediye sistemleriyle olan ilişkiler ve benzeri birçok süreci şeffaflaştırıyor. Mekan ve zamandan bağımsız olarak ilgili kişilerin bilgisine sunuyor.



Fonzip: Dernek ve vakıf gibi kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının kredi kartı ile online aidat ve bağış toplamasını sağlayan FonZip, kar amacı gütmeyen kurumlara özelleştirilebilen sanal POS hizmeti veriyor. Aynı zamanda bir CRM sistemi olan FonZip ile üye ve bağışçı ilişkileri de yönetilebiliyor. Örneğin; sistem aidat ödemesini henüz yapmamış üyelere özel olarak ödeme yapabilecekleri bağlantıları sistematik olarak gönderebiliyor.



Jetract: Bulut tabanlı satın alma yazılımı. Girişim, sunduğu bulut tabanlı e-satın alma, e-teklif hazırlama, sözleşme yönetimi, tedarikçi yönetimi çözümleriyle tüm bu süreçlerin raporlanabilir ve izlenebilir bir ortamda yönetilmesini sağlıyor. Girişimin örnek gösterdiği referanslar arasında Nef ve Emlak Konut gibi tanınmış şirketler var.



Kolay IK: İK alanında çalışanların iş yükünü en aza indirmek için yola çıkan girişim, personel yönetimine dair tüm süreçleri dijitalleştirerek tek çatı altından yürütülmesini sağlıyor. İzinler, eğitimler, bordro, yemek kartı yönetimi, harcamalar, bireysel emekliliğe katılım, zimmet ve özlük bilgileri, performans yönetimi gibi birçok konuda çözümler sunuluyor.



Paraşüt: Web tabanlı (online) bir fatura ve finansal yönetim uygulaması. Şirketler gelir ve giderlerini, cari hesaplarını, nakit akışlarını ve stoklarını takip edebiliyor. KDV, satışlar, kârlılık, stoktaki ürünler gibi raporlara ulaşılabilmesini sağlıyor. Mali müşavir, çalışanlar ve şirket ortaklarıyla aynı anda istenilen yerden online olarak ön muhasebeyi yönetmeye imkan tanıyor. Ayrıca girişim, online tahsilat, e-fatura, e-arşiv, banka entegrasyonu ve e-ticaret entegrasyonu hizmetleri de sunuyor.



Segmentify: Özellikle e-ticaret siteleri için ziyaretçi davranış analitiği ve pazarlama otomasyonu gibi veri odaklı hizmetler sunuyor. Site sahiplerinin ziyaretçiye özel içerikler ve teklifler sunabilmelerini sağlayan girişim, bu sayede şirketlerin gelirlerini arttırmalarına yardımcı oluyor.



Sendloop: E-posta pazarlaması platformu olan girişim, potansiyel ve mevcut müşterilerinizi otomatik takip edilmesini sağlıyor. Kurumsal ölçekli pazarlama araçlarını özellikle KOBİ’ler için erişilebilir ve kullanılabilir yapma amacında olan girişim, geri dönüşümü yüksek, mobil uyumlu ve güzel görünümlü e-postaların hızlıca oluşturulabilmesine olanak veriyor.