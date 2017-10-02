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    Satın alıp beğenmediğiniz oyunları Oculus geri toplayacak!

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 07:57 | Son Güncelleme:

    VR oyunları oldukça pahalı. Oculus ise satın aldığı oyunu beğenmeyenler için yeni bir çözüm üretti.

    Oculus, müşterilerinin VR içerik satın almaya devam etmesini istiyor, ancak bir kötü oyun, eğer bir de pahalıysa, bütün VR tecrübesini kabusa çevirebiliyor. Durumun farkına varan marka, nihayet Oculus mağazasında satılan oyunları geri iade edebilmemiz için ilk adımları atmaya başladı.

    Tıpkı Steam'in geri iade politikası gibi, Rift oyunlarının iadesinin kabul edilebilmesi için, oyunu almanız ardından iki hafta geçmemiş olması ve oyunu toplam iki saatten fazla oynamamış olmanız gerekiyor. Maalesef Samsung Gear VR içeriği için bu kurallar daha sıkı. Satın almanız üzerinden 3 gün geçmişse veya oyunu yarım saatten fazla oynadıysanız iade geçersiz oluyor. Yine tıpkı Steam'deki gibi, film ve videolar, deste halinde satılan oyunlar ve DLC'ler iade edilemiyor.

    Geri iade başvurusu için satın alma geçminizi ziyaret etmeniz yeterli.

    Satın alıp beğenmediğiniz oyunları Oculus geri toplayacak

    VR oyunların kaliteleri her geçen gün artıyor ancak hala deneysel bir platform olduğu için, VR'a oyun geliştirmek oldukça pahalı ve bu da fiyatlara yansıyor. VR için bir oyun almadan önce mutlaka kullanıcı incelemelerine göz atmanızı, ve YouTube ya da benzeri bir siteden üçüncü parti oyuncuların kaydettiği oyun içi görüntüleri izlemenizi tavsiye ediyoruz.

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    Etiketler: oculus , oculus rift , oyun
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