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    Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 11:47Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 11:47

    Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar bir takım soruların cevaplarını merak ediyorlar. Bunlardan en çok merak edileni ise 'Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?' sorusunun cevabı oluyor. İşte bu sorunun cevabı..

    Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin maddi durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şayet kişi varlıklı ise, başka bir hayvanı kurban olarak keser.

    Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir. Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır. Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160; Kâsânî, Bedâi‘, V,66).

    Etiketler: kurban bayramı , kurbanlık , kurbanlık ölürse ne yapılmalı
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