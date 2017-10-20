Satılığa çıktı... İşte fiyatı

Bir gayrimenkul sitesinin haberine göre şu anda fiyatları 600 bin dolar ile 15 milyon dolar arasında değişen adalar satılık. Bu beş farklı ada ise şöyle:







- Spectacle Island, Kanada'nın Mahone körfezinde sakin sularda ve kendi kumsalları var. 3.6 hektar büyüklüğündeki adanın merkezindeki salaş barakalar dört yıl önce geleneksel balık tezgahı stilinde inşa edilmiş. Adanın fiyatı 909 bin 90 dolar.







- Bahama adalarındaki Lobster Island ise 5 milyon dolar. Okyanus üzerinde cam bir zemine sahip inşa edilmiş Deniz Evinin balıklarla birlikte yüzülebilen tuzlu su havuzu ve kendi helikopter pisti var.







- İtalyanın Amalfi kıyılarındaki Isca Island ise rustik bir ada. Villası ve küçük yapılarıyla açık bir mutfağı olan adanın fiyatı belirtilmemiş, fakat yenileme ihtiyacı var ve adayı alacak kişinin buna da bütçe ayırması gerekiyor.







- Yunanistan'daki Agios Thomas Island ise 15 milyon dolarla beş seçeneğin en pahalısı. Atina'dan deniz taksi ile 45 dakika mesafede olan bakir ada Agios Thomas, Yunanistan'ın Saronic körfezinde yer alıyor. Ada her ne kadar el değmemiş olsa da tarım arazisi olarak geçmediği için ada üzerine imar izni var. Fiyatı da o yüzden diğerlerine göre biraz daha yüksek.







- ABD'nin Florida eyaletindeki bir ada ise 650 bin dolar. Sebastian nehri üzerinde 4 hektar yüzölçümüne sahip ve üzerinde kimsenin yaşamadığı ada yalı veya balıkçı kulübesi inşa etmek için çok uygun bir lokasyonda. (Kaynak Zoopla)





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