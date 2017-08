'Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Adıyaman'da tarım sektörünün sorunlarının görüşüldüğü "Ortak Akıl Toplantısı"na katıldı. Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Fakıbaba, Adıyaman'ın ve bölgenin problemlerini çözeceklerine inandıklarını ifade etti.

Fakıbaba, "Birlik ve beraberlik içerisinde takım ruhuyla herkesi kucaklayan üretici ve tüketiciyi de kucaklayan, onlara önem veren bir anlayışla inanıyorum ki gıda, tarım ve hayvancılıkta çalışmalarımız olacak. Bu çalışmaların semeresini en kısa zamanda, demem doğru olmayabilir ama normal zamanda bunların semeresini alacağımıza ben şahsen inanıyorum. Yeter ki birbirimize karşı güven ve samimiyet olsun" diye konuştu.

"BAYRAMIN RAHAT GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

Bir gazetecinin, "Et fiyatlarında düşüş olacak mı?" sorusu üzerine Fakıbaba, geldiği günden beri et fiyatı şu veya bu olacak demediğini, amaçlarının herkesin et yiyebileceği bir sistemi kurabilmek olduğunu vurguladı.

Çalışmaların son safhaya geldiğini aktaran Bakan Fakıbaba, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bayramın rahat geçeceğine inanıyorum. Biz, Et ve Süt Kurumu olarak da satılmayan hayvanlar olursa değeri üzerinden Et ve Süt Kurumuna kurbanlık alacağımızı şimdiden açıklıyorum. İnşallah iyi bir bayram geçireceğimize inanıyorum. İyi niyetli ve samimi olacağız, fırsatçı olmayacağız. Birbirimize seveceğiz. Herkes parasını da kazanacak. Bütün amacımız, tüketicinin de şu mübarek günde proteinini alması. Kızılay ve diğer vakıflara baktığınız zaman kurban fiyatlarını tahmin etmek mümkün."