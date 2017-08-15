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    Satanistlerin tazminatı 752 bin TL'ye çıktı

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    15 Ağustos 2017 - 21:55Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 00:48

    ŞEHRİBAN Coşkunfırat’ı 1999 yılında Ortaköy Mezarlığı’nda satanist ayin yaparken öldüren Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer’e verilen 142 bin TL’lik tazminat cezasının faizi hesaplandı.

    “Şehriban’ın katillerine verilecek parayı hayır kurumlarına bağışlayacağız” açıklaması yapan Şehriban Coşkunfırat’ın ailesi de tazminatın az olduğunu belirterek karara itiraz etti. Şehriban’ın ailesi tazminat miktarının arttırılmasını talep etti. İtiraz süreci devam etse de mahkemenin karardan hemen sonra hesaplanmasını istediği tazminat faizi belirlendi.

    Satanistlerin tazminatı 752 bin TLye çıktı


    İcra Müdürlüğü’nün hesaplamasına göre, 142 bin TL’lik ceza, tüm yargılama gideri ve faizleriyle birlikte 752 bin TL’ye çıktı. Böylece sanıkların kişi başı ödeyecekleri miktar 47 bin TL’den, 250 bin TL’ye çıkmış oldu. 

    Etiketler: satanist cinayeti , tazminat , gazetehaberleri
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