Satanistlerin tazminatı 752 bin TL'ye çıktı

“Şehriban’ın katillerine verilecek parayı hayır kurumlarına bağışlayacağız” açıklaması yapan Şehriban Coşkunfırat’ın ailesi de tazminatın az olduğunu belirterek karara itiraz etti. Şehriban’ın ailesi tazminat miktarının arttırılmasını talep etti. İtiraz süreci devam etse de mahkemenin karardan hemen sonra hesaplanmasını istediği tazminat faizi belirlendi.







İcra Müdürlüğü’nün hesaplamasına göre, 142 bin TL’lik ceza, tüm yargılama gideri ve faizleriyle birlikte 752 bin TL’ye çıktı. Böylece sanıkların kişi başı ödeyecekleri miktar 47 bin TL’den, 250 bin TL’ye çıkmış oldu.