Satanist Metalist Megahed

Bence Galatasaray derbisinden hiç bir farkı yok. Ama maç sonu haberler aynı olur; yenerse ohhh her şey süt liman, yenemezse Aragones gone...

Sorun o değil ki. Sorun, Fenerbahçe’nin 30 senedir her maçının final olması. Yahu bir takımın her maçı kilit maç olur mu? Porto dönüm maçı, Tokat anahtar takım, Keçiörengücü çıkış maçı...

Sorun o da değil bence. Sorun, Fenerbahçe’nin bu sene ki taktiğini sistemini her şeyini Metin Şentürk’ün bile bilmesi. Aragones’i gönderip yerine Commodore 64 koy, press play on tape, 60.dakikada David’i çıkartır, Kazım’ı sokar. Hadi bilemedin, işlemci eski dersin, David’i çıkartır, Maldonado’u alır. Aslında şu son değişikliği dedem bile yapmaz. Rahmetli....

Emrah Öner yazıyor

Yok yok sorun o da değil dersen, sorun, bu maçı Fenerbahçe alırsa bir de Kiev’i yendi mi, Şubat’a transfer de yok sorun da yok.

Sorun bunların hiçbiri aslında...Sorun, yeni hiçbir şeyin denenmemesi. Forvet sıkıntın var. Colin Kazım’ı Güiza ile forvette denesene be birader, sırtı dönük oynuyor işte. Vederson-Carlos yap işte. Görüyorsun, Uğur olmuyor. Veya Uğur-Vederson yap. Ya en kötü Maldonado’u koyana kadar PAF takımından Erben’i koy. Sana ne yararı var Maldonado’nun. Metalist’deki Brezilyalı'ya bak, bir de bizimkine.

Yahu sorun o da değil be anacım, anlamıyoruz...

Sorun, Alex 5 senedir 100 gol 100 asist ile kimilerin gözünde ilah olmuş, kaptan olmuş, belirli bir yeri var Fenerbahçe’de...

Aragones, 6 ay süre istiyor, hadi bu seneyi kaybettik, 2010’u da ben veriyorum...

Ama ikisinin de 2 sene sonra “Hacettepe’den Megahed’i alalım, ben onu çok değişik bir yerde kullanıcam, ya bir de Erenköyspor’den Taner Erbil’i izledim, onu alalım. Erkilet’ten Yavuz’u beğendim. Ben size 5 tane 15 yaşında İspanyol veya Brezilyalı çocuklar getiriyorum.” diyecek o idari becerisi, o kapasitesi yok gibi duruyor. Biri Maldonado’yu , öbürü Josico’yu getiriyor. Dedem 60 dakika eli başının arasında yere bakıyor. Hagi hem futbolcu iken hem antrenör iken, yedek kulübesini yıkıyor, Feldkamp 100 yaşında mosmor çizgide ayakta duruyor şampiyon yapıyor, Löw koskoca Almanya Milli Takım’ını yönetiyor.

Bence Aziz Başkan yanlış zamanda yanlış yerde istikrar arıyor.

Gerçi...

10 senedir klupteki tek istikrarlı şey Başkan’ın kendisi gibi duruyor..