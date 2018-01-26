Şaşırtan savunma: Ben mantıklı insanım... Ses bombası yaptım

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Alican Kurdaş ile avukatı hazır bulundu. Sanık Alican Kurdaş, bombaya ilişkin bir açıklama yapmak istediğini söyledi. Bombanın parça tesirli olmadığını savunan Kurdaş, "Parça tesiri bulunmayan bir bomba kuru sıkı tabanca gibidir, sadece ses çıkarır. Benim yapmış olduğum bomba parça tesirli değildi. İçerisine bir avuç metal parça koysaydım çok daha değişik sonuçlar doğardı. Ben mantıklı bir insanım. Ben bombayı sadece ses bombası olarak yaptım. Patlama neticesi etrafa verdiği hasarın sebebi, içine koyduğum kutunun parça tesiri yapmasıdır. Kutu parçalanmış ve etrafa saçılmıştır. Kutudan olmasaydı bu tahribat olmazdı" dedi.



Mahkeme Başkanı Haluk Azgın'ın, "Sen bunu bilmiyor muydun" sorusunu sorduğu Kurdaş, "Ben daha önce deneyip tesirini bilemediğim için kutunun bu denli zarara yol açacağını ve etkiyi arttıracağını tahmin edemedim. Benim amacım insanları öldürmek olsaydı içine bir avuç metal koyardım. Amacım dikkat çekmekti. Benim bombam 1.100 gram civarındaydı. Tahribata sebep olan kutudur" diye konuştu.



Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.