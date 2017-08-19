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    Şaşırtan görüntü! Bebek flamingoya özel ayakkabı ürettiler

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 14:46Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 14:47

    Singapur'da bir kuş parkında yaşayan flamingoya betonda ayakları yanmasın diye özel ayakkabı üretildi.

    Daily Mail gazetesinin haberine göre Squish isimli flaminyo yaklaşık ikibuçuk ay önce yumurtasından çıktı.

    Jurong Kuş Parkı’nın sakinlerinden olan Squish, önceki gün el yapımı mavi ayakkabılarıyla ziyaretçilerin önüne çıktı. Güney Afrika kökenli olan bu kuşlar genelde sulak alanlarda yaşıyor. Ancak parkta öyle bir imkanı olmadığından hayvan güneşlenmeye çıkarıldığında ayakları zarar görmesin diye ayakkabı giydiriliyor.

    Şaşırtan görüntü Bebek flamingoya özel ayakkabı ürettiler

    Parkta döllenmiş olduğu halde terk edilmiş bir yumurtadan çıktığı belirtilen Squish’e, yeterince sağlıklı olduğunda sürüye katılmasına izin verilecek. Uzmanlar, flamingoların kendilerine özgü pembemsi rengi almasının yaklaşık iki yıl sürdüğünü belirtiyor.

    Etiketler: flamingo , ayakkabı , Hayvan
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