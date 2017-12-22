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    Şaşırtan detaylar... Yolu polisler açmış

    Damla GÜLER
    22.12.2017 - 13:41 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz darbe girimi sırasında Atatürk Havalimanı’nın darbeci askerler tarafından işgal edilmesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 159 şüpheli ve 129 müşteki yer aldı. Ayrıca Atatürk Havalimanı işgali sırasında şehit olan 2 vatandaşın adı da iddianamede yer aldı.

    Şaşırtan detaylar... Yolu polisler açmışMOTOSİKLETLİ POLİSLER ESKORTLUK YAPTI

    İddianamede darbeci askerlerin 15 Temmuz sabahı sivil araçlarla havalimanına giderek keşif yaptığı belirtildi. Akşam saatlerinde darbe girişiminin başladığı sırada ise şüpheli Albay Mustafa Kol’un komutasında bir kamyon asker ve bir jipin uçuş kontrol kulesini işgal etmeye gittikleri sırada iki motosikletle polislerin kendilerine eskortluk ettiği ortaya çıktı.

    POLİSLERİN SİLAHLARINI ÖNCE ALIP SONRA GERİ VERDİLER

    Darbeci askerlerin FETÖ’cü iki polisin açığa çıkmaması için izledikleri ilginç yol da iddianamede yer aldı. Dış hatlar apronuna gelen polis memurları O.S ve A.M’nin silahlarına darbeci askerler tarafından el koyuldu. Ancak darbe girişimini protesto eden vatandaşların sayısının hızla artması ve aprona girmeye başlaması sonrası polis memurlarına silahları geri verildi. O.S ve A.M isimli polis memurlarının yapılan incelemeler sonrası başka bir soruşturma kapsamında tutuklandığı da iddianamede belirtildi. Darbecilerin oluşturduğu “Yurtta Sulh” isimli whatsaap grubundaki konuşmalarda da polislerin darbecilerle işbirliği yaptığının konuşulması dikkat çekti.

    İddianamede ayrıca özel harekat polislerinin darbeci askerlerin olduğu odaya girerek gözaltına aldığı fotoğraflara da yer verildi.

    3’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

    İddianamede 95’i tutuklu 159 şüpheli için, “Anayal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Silahlı terör örgütü" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

    Etiketler: FETÖ / PDY soruşturması , Atatürk Havalimanı
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