Şaşırtan detaylar... Yolu polisler açmış

MOTOSİKLETLİ POLİSLER ESKORTLUK YAPTI

İddianamede darbeci askerlerin 15 Temmuz sabahı sivil araçlarla havalimanına giderek keşif yaptığı belirtildi. Akşam saatlerinde darbe girişiminin başladığı sırada ise şüpheli Albay Mustafa Kol’un komutasında bir kamyon asker ve bir jipin uçuş kontrol kulesini işgal etmeye gittikleri sırada iki motosikletle polislerin kendilerine eskortluk ettiği ortaya çıktı.

POLİSLERİN SİLAHLARINI ÖNCE ALIP SONRA GERİ VERDİLER

Darbeci askerlerin FETÖ’cü iki polisin açığa çıkmaması için izledikleri ilginç yol da iddianamede yer aldı. Dış hatlar apronuna gelen polis memurları O.S ve A.M’nin silahlarına darbeci askerler tarafından el koyuldu. Ancak darbe girişimini protesto eden vatandaşların sayısının hızla artması ve aprona girmeye başlaması sonrası polis memurlarına silahları geri verildi. O.S ve A.M isimli polis memurlarının yapılan incelemeler sonrası başka bir soruşturma kapsamında tutuklandığı da iddianamede belirtildi. Darbecilerin oluşturduğu “Yurtta Sulh” isimli whatsaap grubundaki konuşmalarda da polislerin darbecilerle işbirliği yaptığının konuşulması dikkat çekti.



İddianamede ayrıca özel harekat polislerinin darbeci askerlerin olduğu odaya girerek gözaltına aldığı fotoğraflara da yer verildi.

3’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede 95’i tutuklu 159 şüpheli için, “Anayal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Silahlı terör örgütü" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.