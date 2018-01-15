Şaşırtan bütçe

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılı bütçe açığının 47.4 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bütçe açığı yılın başında 46.9 milyar lira olarak hedeflenmişti. Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program’la (OVP) bütçe açığı 61.7 milyar liraya revize edilmişti. Ancak gerçekleşen bütçe açığı şaşırttı.

Ağbal dün düzenlediği basın toplantısında, aralık ayı ile 2017 yılının bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. 2017 Aralık ayında giderlerin 76.6 milyar lira, gelirlerin 55.8 milyar lira, vergi gelirlerinin 46.8 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildiren Ağbal, aralık ayında bütçe açığının da 20.9 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyledi. Aralık ayında harcamalardaki artış yüzde 4.5, gelirlerdeki artış yüzde 22.4 oldu. Aralık ayı bütçe gerçekleşmeleriyle 2017 yılının bütçe sonuçlarının da kesinleştiğini ifade eden Ağbal, bütçe giderlerinin 677.7 milyar lira, faiz hariç giderlerin 621 milyar lira, faiz giderlerinin 56.7 milyar lira, bütçe gelirlerinin 630.3 milyar lira, vergi gelirlerinin de 536 milyar lira olduğunu belirtti. Bütçe açığının da 47.4 milyar lira olarak gerçekleştiğini dile getiren Ağbal, “Gerek bütçenin dengesi itibarıyla gerekse oluşan kompozisyon itibarıyla kamu maliyesi açısından mali disiplinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ortaya çıkaran bir tablo” dedi.

TAHSİLATTA YÜKSELİŞ

Ağbal, 2016’da yüzde 87 olan vergi tahakkuk-tahsilat oranının, 2017’de yüzde 94’e yükseldiğini belirterek, vergilerini tam ve zamanında ödeyen mükellefler teşekkür etti. Bütçedeki performansta bütçe gelirlerindeki artışın önemli rol oynadığına dikkat çeken Ağbal, bütçe gelirlerinin 630.3 milyar lira ile bütçe hedefine göre 32 milyar lira, OVP’ye hedeflerine göre 18.3 milyar lira daha fazla olduğunu söyledi. Vergi gelirlerinin bütçe hedefinin 25 milyar lira üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Ağbal, sektörel vergi indirimlerinin, büyümenin artışta etkili olduğunu ifade etti. Kurumlar ve gelir vergisi tahsilatlarında artış olduğunu

vurgulayan Ağbal, “Özellikle istihdam artışının devam etmesi, vergi gelirleri üzerinde olumlu etki yaptı. Artan ihracata bağlı olarak artan ithalat, ithal KDV gelirlerimizi artırdı. Özellikle, yılın ikinci yarısında vergi gelirlerindeki artış, ilk yarıya göre çok daha yukarıda. Sebep de ekonomik canlanmada artan ivme” dedi.

ARTAN KALEMLER

Vergi gelirleri 536 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe hedefine göre 25 milyar, OVP’ye göre 15.6 milyar lira fazla gerçekleşen vergi gelirleri içinde en fazla artış yüzde 29.7 ile ithalde alınan KDV’de oldu. Kurumlar vergisi yüzde 23.1, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 19.9, gelir vergisi yüzde 16.3 artış gösterdi.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK 2 MİLYAR LİRA

ARALIK ayında örtülü ödenek olarak bilinen gizli hizmet gideri harcamaları 192.4 milyon lira olarak gerçekleşti. Yılın tamamında örtülü ödenek harcaması 1 milyar 977 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl örtülü ödenek harcaması 1 milyar 616 milyon liraydı. Artış yüzde 22.3 oldu. Güvenlik ve savunma harcamaları aralık ayında 1 milyar 895 milyon lira, 2017’nin tamamında 8 milyar 75 milyon lira gerçekleşti. Güvenlik ve savunma alanındaki harcamalar da yüzde 60 arttı.

TAŞERONUN MALİYETİ HESAPLANACAK

BAKAN Ağbal, taşeron işçilerin kadroya alınma süreci ve bütçeye getireceği yüke ilişkin soru üzerine, taşeron işçiler için önceden firmalara ödeme yapıldığını, artık bu firmaların aradan çıkmış olacağına dikkat çekti. Ağbal, “İhale sürecinin getirdiği ek maliyetlerden geleceğe dönük kurtulduk. Buna karşılık da dolaylı olarak yaptığımız ücret ödemelerini şimdi doğrudan doğruya yapmış olacağız. İlave tediye ödemesi yapılması bağlamında bütçeye ilave yük gelecek” dedi.