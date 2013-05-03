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Şaşırtan birliktelik!

03.05.2013 - 08:58 | Son Güncelleme:

Hotpoint’in Direct Injection teknolojili yeni Aqualtis çamaşır makinesini keşfedin!

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Hotpoint’in Yeni Aqualtis çamaşır makinesinin sahip olduğu Direct Injection Teknolojisi, su ve deterjanı tamburun içine vermeden önce ayrı bir bölmede karıştırarak aktif yıkama köpüğüne dönüştürür. Böylece, deterjanın etkili bir şekilde çözünmesi için suyun sıcaklığını arttırmaya gerek kalmaz. Hazırlanan köpük, püskürtme yöntemiyle çamaşırlara uygulanır. 200C’de 400C yıkama performansı sağlayan Direct Injection Teknolojisi’nin düşük sıcaklıkta bile gösterdiği ekstra performansla renklerin birbirine karışmasını önleyerek beyazlarla renklileri bir arada gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Üstelik, geleneksel çamaşır makinelerine kıyasla %60 daha etkili bir temizleme gücü ve A sınıfına kıyasla %45 enerji tasarrufuyla!

Hotpoint’in Direct Injection teknolojili yeni Aqualtis çamaşır makinesinin üstün özelliklerini keşfetmeniz için şimdi tüm Aqualtis’ler, Maksimum Kart’a özel 34 TL’den başlayan taksit fırsatlarıyla…


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