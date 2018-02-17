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SASA net kârını yüzde 49 arttırdı

Hurriyet.com.tr
17.02.2018 - 09:35 | Son Güncelleme:

SASA 2017 yıl sonu itibarıyla net kârını bir önceki yıla göre yüzde 49 artırarak 204 milyon TL’ye yükseltti.

SASA net kârını 2017 yılında yüzde 49 artırarak 137 milyon TL’den 204 milyon TL’ye yükseltti. Şirket 2016 yılında 199 Milyon TL olan EBITDA’sını 2017 yıl sonu itibarıyla 323 milyon TL’ye yükseltti.

2016 ve 2017 yılları içerisinde yaklaşık 650 milyon dolarlık elyaf, poy, tekstürize iplik ve pet tesisi yatırım projesi açıklayan şirketin 2017 yılında 1.66 milyar TL cirosu ve 1.300’e yakın çalışanı bulunuyor.

Erdemoğlu Holding 30 Nisan 2015 tarihinde SASA hisselerinin yüzde 51’ini Sabancı Holding AŞ’den satın almış, zorunlu pay alım teklifi sonrası 4 Ağustos 2015 itibarıyla Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin SASA’daki hisse oranı yüzde 84,8’e ulaşmıştı.

 

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