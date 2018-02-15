SAS, dünyanın ilk cyborg sanatçısını Analytics Day’de ağırladı

Günümüzde, kurumsal ortamlar daha karmaşık ve çeşitli hale gelmeye devam ettikçe, verinin analitik yöntemler, kullanıcılar ve iş süreçleri üzerindeki etkisi aynı oranda etkili oluyor. Yapay zekânın uygulanması, tedarik zincirinizin iyileştirilmesi veya müşteri verilerinin anlaşılması başarı açısından kilit rol oynarken, veri de birçok stratejik ve taktiksel kararın katalizörü konumunda. SAS, veri odaklı kuruluşlarda giderek artan ihtiyaçları bu bağlamlarda ele alırken, analitik yaşam döngüsü içerisinde gelişmekte olan “dijital ekonomi” kavramını da yeniden tanımlayarak, şirketler için hayati önem taşıyacak bir değere dönüştürüyor: Analitik Ekonomisi. Dijital ekonominin yerini almaya başlayan bu yaklaşım, günümüzde veriden bağımsız ele alınamıyor.

SAS, 13 Şubat’ta gerçekleştirdiği Analytics Day etkinliği kapsamında, analitiğin ortaya çıkardığı analitik ekonomisi, yapay zekâ, makine öğrenimi, blockchain, veri gizliliği, veri yönetişimi stratejisi, yapay zekânın müşteri deneyimini nasıl geliştirdiği ve analitik aracılığıyla inovasyonun nasıl mümkün olduğu gibi konuları, Türkiye’den ve dünyadan önemli isimlerle birlikte ele aldı.

Dünyanın ilk Cyborg Sanatçısı Neil Harbisson, Türkiye İş Bankası Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Yapı ve Kredi Bankası CIO'su Cengiz Arslan, Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, Boyner Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şevket Süreyya Çelikkanat, Akbank Chief Analytics Officer Dr. Atilla Bayrak, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Yönetimi Daire Başkanı Mustafa Erbilli, Teknoloji ve Trend Editörü Serdar Kuzuloğlu ve daha birçok önemli isim, verinin hayatımıza olan etkilerini SAS Analytics Day’de konuklarla paylaştı.

Dünyanın ilk cyborg sanatçısı

SAS Analytics Day’in konuşmacıları arasında yer alan önemli isimlerden biri de, dünyanın ilk cyborg sanatçısı unvanına sahip olan Neil Harbisson oldu. Akromatopsi diye adlandırılan nadir görülür bir hastalık ile dünyaya gelen sanatçı, hastalığı sebebiyle dünyayı gri görüyordu. Kendisi şu anda kimsede olmayan bir yeteneğe sahip: Renkleri duyabiliyor! Elektronik bir göz renk frekanslarını toplayarak, bunları Harbisson’ın başının arkasındaki bir çipe gönderiyor. Böylece Harbisson, kırmızıyı, sarıyı, pembeyi, moru göremese de frekansını duyarak renkleri ayırt edebiliyor. Harbisson konuşmasında, kendi biyolojik evrimimize aktif bir şekilde katılmamızın artık bir teori değil bir seçenek olduğunu; aynı zamanda kendimizi teknolojiyle birleştirerek, bedenimizin ve duyularımızın tasarımcısı olabilmemizin ve hayatta kalma olasılıklarımızı artırabilmemizin ayrıntılarını paylaştı.