Sarsıcı sürpriz

* “7YÜZ” hayırlı olsun... Sizi ilk defa bir dijital platform projesinde görüyoruz. Bu ekibe katılma süreciniz nasıl gelişti?

- Zaten uzun zamandır dijital platformda yayınlanacak bir projede yer almak istiyordum. Böyle bir yapımdan haberim olunca peşine takıldım diyebilirim. Sonrasında da yönetmenle birtakım görüşmeler yapıp ekibe dahil oldum.



* Senaryoyu okuduğunuzda ilk ilginizi çeken ne oldu?

- En çok benim içinde yer aldığım bölümü cüretkâr bulduğumu söyleyebilirim. Hikayenin anlatımı da gayet akıcı ve yalındı. Bu sebeple senaryoya karşı ilgim daha da arttı.



TV ANLAYIŞI RADİKAL BİR DEĞİŞİKLİK YAŞAYACAK



* “7YÜZ”de sizi nasıl bir rolde izleyeceğiz? Hikayenizden biraz bahseder misiniz?

- “7YÜZ” aslında her bölümü birbirinden farklı olan, öte yandan her bölümün diğerleriyle ortak öğeler taşıdığı bir proje. Bizim hikayemiz de diğer bölümlerdeki “yüzleşme” ve “içe dönüş” konseptleriyle oldukça benzeşiyor. Hikayenin içeriğinden sürprizi bozmamak adına fazla bahsetmek istemiyorum. Fakat evlilik arifesindeki bir çiftin geçmişten gelen sarsıcı bir “sürprizle” hem kendi ilişkilerinde sınanmaları hem de çevreden gelen baskılarla mücadeleleri diyebilirim.



* Dijital platformlar hakkında düşünceleriniz neler? Sizce sektör tamamen dijitale dönecek mi?

- Eninde sonunda teknolojik dönüşümün diğer mecraları da dijitale yaklaştıracağını düşünüyorum. Dijital ortamdaki özgürlük ve çalışma alanı daha geniş olduğu için rağbet giderek artacaktır. Özellikle televizyon alanındaki yerleşik kalıpların, dijital ortamdaki gelişmelerle rekabet edebilmek için kendini revize etmek zorunda kalacağını düşünüyorum.

Büyük olasılıkla yakın gelecekte bildiğimiz ve alıştığımız televizyon anlayışı radikal bir değişiklik yaşayacak.





YENiLiKÇi PROJELER BiZi MOTiVE EDiYOR

* Siz günlük hayatınızda dijital platformları takip ediyor musunuz?

- İzlemek istediğim filmlere ya da dizilere ulaşmakta zorlandığım zaman bazı platformlara başvurabiliyorum.



* Bir oyuncu için bu tarz yeniliklerin faydaları nelerdir?

- Oyuncu için uzun ve yorucu dizi koşullarından çıkıp başı sonu belli, yenilikçi bir projede yer almak ister istemez daha motive edici oluyor.



* Son olarak “7YÜZ” izleyicisine neler söylemek istersiniz?

- Herkese keyifli seyirler diliyorum.

BEN BAHAR İNSANIYIM

* Hayranı olduğunuz bir müzisyen veya müzik grubu var mı? Ne tarz müzik dinlersiniz?

- Hayran olduğum birçok müzisyen var elbette fakat şu an isim isim saymak gerçekten hem yorucu hem de unuttuğum isimlere karşı da tuhaf bir mahcubiyet hissedebilirim. O yüzden bu sıralamayı es geçip müziğin her türlüsünden zevk almaya çalışıyorum desem daha doğru olur.



* Sonbahar iyice kendini gösteriyor, siz hangi mevsimin insanısınız?

- Bahar insanıyım diyelim. İlkbaharı da sonbaharı da severim.