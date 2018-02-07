Sarp yaşıyor mu? Gözler Kadın dizisinin 16. bölüm fragmanında

Fox Tv dizisi Kadın yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta başka bir sırrın ortaya çıktığı Kadın’ın 15. bölümünde Sarp’ın annesi Jülide’nin peşine düşen Bahar, duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Finalde Bahar’ın sözlerine dayanamayan Şirin evi terk etti. Son sahnede ise Sarp’ın görüntüleri verildi. Peki Bahar tüm şüphelerinde haklı mı? Sarp kendisine yeni bir hayat mı kurdu? Tüm bu soruy işaretleri 13 Şubat Salı akşamı yayınlanacak olan Kadın 16. bölümünde yanıt bulacak.

Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ceyda’nın sahnesine giden Bahar, Arif, Enver ve Hatice, Berşan’ın da gelmesiyle oldukça huzursuz olur. Arif’in Berşan’a yaptığı itiraftan sonra ise Bahar ne yapacağını bilemez. Bir tesadüf sonucu Bahar’ın Sarp ile ilgili öğrendiği şey kafasını daha çok karıştıracaktır. Sarp’ın yaşıyor olabilme ihtimali ne olursa olsun onu heyecanlandırmaya devam etmektedir. Nisan ve Doruk’un, Bahar’a onu aradıklarını söylemesi üzerine Şirin neler olduğunu anlayamaz. Hastalık belirtileri iyice artmaya başlayan Bahar ise bu kez çok daha ciddi bir kaza geçirecektir...