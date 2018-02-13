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    Saros'u kurtaracak karar: ÇED gerekir

    Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY/DHA
    13.02.2018 - 21:43 | Son Güncelleme:

    EDİRNE'nin Keşan ilçesinde açılan kalker ve taş ocakları nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Saros Körfezi kıyısındaki, 'Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi ile Özel Koruma Bölgesi' ilan edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu gereksizdir' kararı verdiği ormanlık alanlarla ilgili açılan davada mahkeme, 'ÇED gereklidir' kararı verdi.

    Mahkemenin kararının ardından Saros Körfezi Mecidiye Beldesi Turizm Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Geliştirme Derneği Başkanı İrfan Balaban ile yönetim kurulu üyesi Recep Çınar, avukatları Bülent Kaçar ile basın toplantısı düzenledi.

    Avukat Kaçar, şöyle dedi: “Trakya'nın, Saros'un gözü aydın olsun. Biliyorsunuz, yıllardır, vicdanımız Saros'taki kalker ve taş ocaklarıyla kanamaya devam ediyordu. Son patlatmalı kalker ocağı 'ÇED gerekli değildir' kararıyla açtığımız davada verilen bilirkişi raporuyla, taş ve kalker ocaklarının bölgemize, Saros'a verdiği zararlar bilimsel ve hukuksal olarak da ortaya konulmuştur. Bugün Edirne İdare Mahkemesi verdiği bu iptal kararıyla, bu hukuksuzluğu, bu vandalizmi hukuksal olarak ispatlamış durumda. Saros Körfezi'ne, turizme, canlı sağlığına, kültüre, tarıma, ormanlara yani yaşama büyük zarar veren taş ocaklarının faaliyetlerinin derhal durdurulması Anayasa'nın 125'inci maddesine göre zorunluluktur." 

    Etiketler: Keşan , ÇED raporu , gazetehaberleri , son dakika
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