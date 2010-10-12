Sarkma ve Kırışıklara Son!

"Yaş ilerledikçe nemini kaybeden ciltte, önlem alınmazsa kırışıklar derinleşir. Ayrıca cildin daha sıkı görünmesini sağlayan kolajen matriksleri yaşlanmayla birlikte bozulur ve cilt gerginliğini kaybederek zamanla sarkar, yüz hatları netliğini kaybeder. Çok basit ancak etkili yöntemlerle sarkma ve kırışıklarla mücadele etmek mümkün. Bunun için de piyasada birçok bakım kremi var. Ancak bu bakım kremlerinin içeriklerine dikkat edilmesi gerekiyor. Hastalarıma da özellikle içeriğinde bioxilift ve hyaluronik asit bulunan NIVEA Expert Lift’i öneriyorum.”

Her 10 saniyede bir*, dünyadaki kadınlardan birinin mükemmel bir cilt için tercih ettiği NIVEA Expert Lift, içeriğindeki kolajen üretimini artıran bioxilift ve cildin daha çok nem tutmasını sağlayan hyaluronik asit sayesinde cildi harekete geçirirerek yüz hatlarınızı şekillendiriyor, sarkmalara karşı uzun süreli etki sağlıyor. Böylece cildiniz belirgin şekilde daha sıkı, yeniden şekillenmiş ve daha pürüzsüz oluyor.

*Ekim 2008 lansmanından itibaren.

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