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    Sarkisyan’dan normalleşme protokolü tehdidi 'Tamamen iptal ederiz'

    Nerdun HACIOĞLU
    20.09.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 09:48

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ile Ermenistan arasında 2009 yılında imzalanan, ancak iki ülke parlamentosu onayından geçmeyen normalleşme protokollerini 2018 bahar aylarında tamamen iptal edecekleri tehdidinde bulundu.

    BM Genel Kurul oturumunda konuşan Sarkisyan, “Türkiye yönetimi yıllar önce aramızda imzalanan normalleşme protokollerini sonsuza dek rehin olarak elinde tutacağını düşünüyorsa yanılıyor. Ülkelerimiz arasında herhangi normalleşme belirtisi gözlenmediği şimdiki ortamda en geç önümüzdeki 2018 yılı bahar aylarında bu protokolleri tamamen lağvedeceğimiz bilinmeli” dedi. 

    Ermenistan ile Türkiye arasında ilişkilerin normalleşmesini öngören ve İsviçre arabuluculuğunda iki ülke hükümetleri tarafından imzalanan protokoller Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkinin kurulmasını, sınırların açılmasını ve 1915 olaylarının araştırılması için bağımsız komisyon kurulmasını öngörüyordu.

    Ardından 2015 yılında Türkiye’yi adım atmamakla suçlayan Ermenistan, protokolleri kendi meclisi onay sürecinden kaldırmıştı.

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan BM kürsüsünden Türkiye’yi protokol iptali ile tehdit etmeden iki gün önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan Erivan’ın Bakü ile Karabağ etrafında işgal altındaki toprakları iade etme adımı atabileceğini söylemişti.

     

    Etiketler: Ermenistan , sarkisyan , Azerbaycan
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