Sarkisyan: Protokolleri tamamen iptal ederiz

Önceki gün BM Genel Kurul oturumunda konuşan Sarkisyan, “Türkiye hükümeti yıllar önce aramızda imzalanan normalleşme protokollerini sonsuza dek rehin olarak elinde tutacağını düşünüyorsa yanılıyor. Ülkelerimiz arasında herhangi normalleşme belirtisi gözlenmediği şimdiki ortamda en geç önümüzdeki 2018 yılı bahar aylarında bu protokolleri tamamen lağvedeceğimiz bilinmeli” dedi.

Protokoller, Ermenistan ile Türkiye arasında ilişkilerin normalleşmesini öngörüyordu. 2015 yılında Türkiye’yi adım atmamakla suçlayan Ermenistan, protokolleri kendi meclisi onay sürecinden kaldırmıştı.