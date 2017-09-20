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    Sarkisyan: Protokolleri tamamen iptal ederiz

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    20.09.2017 - 22:24 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 22:24

    ERMENİSTAN Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye ile Ermenistan arasında 2009 yılında imzalanan, ancak iki ülke parlamentosunun onay sürecinden geçmeyen normalleşme protokollerini 2018 bahar aylarında tamamen iptal edecekleri tehdidinde bulundu.

    Önceki gün BM Genel Kurul oturumunda konuşan Sarkisyan, “Türkiye hükümeti yıllar önce aramızda imzalanan normalleşme protokollerini sonsuza dek rehin olarak elinde tutacağını düşünüyorsa yanılıyor. Ülkelerimiz arasında herhangi normalleşme belirtisi gözlenmediği şimdiki ortamda en geç önümüzdeki 2018 yılı bahar aylarında bu protokolleri tamamen lağvedeceğimiz bilinmeli” dedi.

    Protokoller, Ermenistan ile Türkiye arasında ilişkilerin normalleşmesini öngörüyordu. 2015 yılında Türkiye’yi adım atmamakla suçlayan Ermenistan, protokolleri kendi meclisi onay sürecinden kaldırmıştı. 

    Etiketler: Serj Sarkisyan , Ermenistan , gazetehaberleri
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