Şarkılar Derya için

Ünlü sanatçılar, 1 sene önce geçirdiği trafik kazasının ardından beyin fonksiyonlarını kaybeden Derya Aydın için düzenlenen yardım konserinde buluştu. Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde düzenlenen konserde Cengiz Kurtoğlu, Selçuk Balcı, Resul Dindar, Niyazi Koyuncu, Apolas Lermi, Salih Yılmaz, İmera ve Anadolu Ateşi sahneye çıktı. Üç buçuk saat süren etkinlikte şarkılar rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Derya Aydın için söylendi. Konserde konuşma yapan Ebral Aydın, “Bu gece sıkıntıları atlatacağımız bir sürecin ilk adımı olacak inşallah. Sanatçı dostlarıma ve bu gecenin mimarı olan Yavuz Bingöl’e çok teşekkür ediyorum” dedi. Konserden elde edilen gelir, Aydın’ın tedavisinde kullanılacak.







Gecenin sunuculuğunu Elif Tümen ve Onur Kırış yaptı.

Gecede sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu, “İnşallah sizlerin desteği, Allah’ın da izni ile Derya yeniden sağlığına kavuşacak ve biz Derya ile hep birlikte çay toplamaya gideceğiz” diye konuştu.

İmera

Resul Dindar

Apolas Lermi

Salih Yılmaz

Selçuk Balcı

Ebral Aydın - Yavuz Bingöl

Niyazi Koyuncu



