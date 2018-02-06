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    Şarkıcı ve başroldeki kadın oyuncu hariç, klipteki herkes gözaltına alındı

    Fevzi KIZILKOYUN
    06.02.2018 - 15:26 | Son Güncelleme:

    Ankara’da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken, çetenin iki cinayet sanığı tarafından cezaevinden yönetildiği belirlendi. Operasyonda dört uzun namlulu silah, 17 tabanca ele geçirildi. Çetenin sokakta uyuşturucu satan “torbacı” olarak nitelendirilen elemanları sigortalı çalıştırdığı belirlendi. Gözaltına alınan çete üyelerinin internet üzerinden yayınlanan bir klipte rol aldıkları da ortaya çıktı.

    ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile “silahlı örgüt üyesi olmak” ve “uyuşturucu ticareti yapmak” suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı.Şarkıcı ve başroldeki kadın oyuncu hariç, klipteki herkes gözaltına alındı

    Uyuşturucu çetesini, cinayet suçundan tutuklu bulunan Arif Ötleş ve Yavuz Ötleş’in yönettiği iddia edildi. Daha önce uyuşturucu operasyonunda şehit olan polis memuru Hakan Can isminin verildiği operasyonda, 4 uzun namlulu silah, 17 tabanca, 46 kilo esrar, 2 kilo toz esrar, 3 kilo kokain, 82 bin tane extacy hap, 2 bin 100 tane captagon, taş kokain yapımında kullanılan amonyak ele geçirildi.

    KLİPTE ROL ALMIŞLAR

    Çete üyelerinin internet üzerinden yayınlanan bir klipte rol aldıkları da ortaya çıktı. İnternette yayınlanan klipte rol alan çete üyelerinin rahat ve profesyonelleri aratmayan hareketleri dikkat çekti. Altındağ’da aktif olan çete üyelerine yönelik operasyonda çetenin silah ve finans sorumluları da gözaltına alındı.

    SİGORTALI TORBACILAR

    Çetenin uyuşturucudan elde ettiği parayı, kurdukları karavan şirkete aktararak akladığı belirlendi. Sokaklarda uyuşturucu satan ve torbacı olarak nitelendiren elemanlarını da kurdukları paravan şirketin çalışanı olarak gösteren çetenin, bu kişileri SGK üzerinden sigortalı gösterdikleri ve sigorta primlerini de yatırdıkları kaydedildi.

     

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    Etiketler: uyuşturucu , klip , gözaltı , son dakika
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