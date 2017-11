Şarkıcı olamayınca kendimi komediye verdim

◊ Netflix ile ilişkisi çok eskiye dayanan oyunculardan bir tanesisiniz, değil mi?

- Evet, Netflix ile film yapmaya başlayan ilk oyunculardan biriyim. Benim için de büyük bir değişimdi fakat Netflix ile film yapınca çok daha rahat oluyorum.



◊ Nasıl takip ediyorsunuz Netflix’teki izlenme sonuçlarını?

- Filmim Netflix’e konulduktan iki üç hafta sonra arayıp “her şey yolunda mı” diye sorarım. Genelde sonuçlardan memnun oluyorlar. 4 film için anlaşmıştık. Şimdi 4 film daha istiyorlar. Bana verdikleri özgürlüğe kendim bile inanamıyorum.



◊ Son filminiz “The Meyerowitz Stories”e dahil olma hikayenizi sizden dinleyelim...

- Yönetmenimiz Noah Baumbach aynı zamanda senaryo yazarımız. O projeyi hazırladı, sonra Netflix beğendi ve almak istedi.



◊ Filmde kardeşler (Adam Sandler-Ben Stiller) babalarının (Dustin Hoffman) ilgisini çekmek için birbirleriyle yarışıyor. Sizin de gerçek hayatta kardeşleriniz var. Onlarla aranız nasıl?

- Biz 4 kardeşiz, 2 kız bir de erkek kardeşim var. Bizim de anne-babamızın dikkatini çekmek için yarıştığımız, kavga ettiğimiz çok oldu. Hâlâ birbirine çok yakın bir aileyiz. Şu anda bile babamın karşısında kendime çekidüzen vermek zorunda kalırım. Çünkü babamız ailemizin en önemli, en baskın ve etkili kişiliğiydi. Tüm çocukları babamı evrende var olan her şeyden daha çok sevdi ve her konuda onayını istedik.







◊ Filmde canlandırdığınız karakter çocuklarının sanatsal tercihlerine hoşgörüyle yaklaşıyor. Sizin de iki kızınız var. Onların tercihlerine karşı her zaman saygı duyuyor musunuz?

- Kızlarım 8 ve 11 yaşlarında. Onlar 18 yaşına geldiklerinde tepkilerim nasıl olur kestiremiyorum. Her çılgınlıklarında hoşgörülü davranıyorum şimdilik. Özgür hareket etmelerini istiyorum. Sanatsal tercihlerine gelirsek, seçimlerine tabii ki karışmak istemiyorum ama mesela bir filmin çıplak sahnesinde oynamalarını kabul edeceğimi de garanti edemem!



◊ Sizce çocuklarınız sizin izinizden mi gidecek?

- Bilmem, eğlenceli işleri seviyor onlar da. Şarkı söylemeyi, film izlemeyi, rol yapmayı... Ama meslek olarak neyi tercih ederler bilmiyorum. Şahsen ben şarkı söylemelerini seviyorum.



JUSTIN BIEBER ÇOK AKILLI BİR GENÇ



◊ Birçok komedyene ilham kaynağı olmanızın yanı sıra Justin Bieber’a da ilham olduğunuzu duydum. Film yıldızı olmak, hatta komedi yapmak istiyormuş...

- Justin çok iyi bir çocuk. Oyunculuk yapmak istediğini duydum. Zehir gibi, akıllı ve karizmatik bir genç. Geçenlerde ortak bir yardım gecesi düzenledik ve yemek yedik. Komedi hakkındaki bilgisi beni şaşırttı. Ayrıca Justin gerçek bir sinemasever. Ne yaptığını çok iyi bilen bir çocuk. Eğer oyunculuğa başlarsa kendini zamanla çok geliştireceğini düşünüyorum.



◊ Filmde siz de şarkı söylüyorsunuz. Sözlerini kendiniz yazmışsınız. Müzisyenlik tarafınızı da çok iyi bildiğim için soruyorum, ne durumda müzik kariyeriniz?

- Şarkıcılık kariyerim arkadaş ortamlarında şarkı söyleyerek devam ediyor. Çocukken tek hayalim şarkıcı olmaktı. Müzik grubum vardı, gitar çalıyordum. Üniversiteye başlayınca herkesin gitarda benden daha iyi olduğunu gördüm. Kendi memleketimde en iyisi olduğumu düşünürken New York’ta okulda en iyiyi bırak, iyi kategorisine bile giremediğimi fark ettim, kendimi komediye verdim...



◊ Buraya gelirken araçta ne dinlediniz?

- Tom Petty... İlk kez Tom Petty dinlediğim günü anlatayım mı?



◊ Lütfen...

- Erkek kardeşim “Damn the Torpedoes” albümünü getirmişti. 5’inci ya da 6’ncı sınıfa gidiyordum. Başladım albümü dinlemeye, her şarkıdan sonra “bu benim favori şarkım” dedim. Favori şarkı seçmeyi bir türlü beceremedim.

KOMİK OLMAK İÇİN KENDİMİ ZORLAMIYORUM

◊ Komedyen olunca hep komik olmanızı bekliyorlar mı?

- Bazen... Ama ben hep komik olmaya çalışmıyorum. Eğer o anda bulunduğum ortamda aklıma söyleyecek komik bir şey geliyorsa espriyi patlatıyorum ama illa komik olayım diye kendimi zorlamıyorum. Etrafımda sürekli şaka yapan komik adam olarak anılmıyorum. Herkes gibi benim de çok normal bir duruşum var.

YÖNETMEN OLDUĞUMU HAYAL EDEMİYORUM

◊ İnsanların önünde canlı performansı seviyorsunuz değil mi?

- Garip bir dengesi var canlı performansların... Her talk show, canlı komedi ya da herhangi bir şey için sahneye çıkmadan aklımdan geçen tek şey “neden kabul ettim” oluyor. Sahneye tam çıkmadan “bir daha asla kabul etmeyeceğim” diyorum ama hiçbir zaman da yapmaktan vazgeçemiyorum.



◊ Yapımcı Harvey Weinstein’in, birlikte çalıştığı birçok oyuncuyu taciz ettiği haberleri gündeme geldi. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?

- Korkunç! Benim fikrimi söylememe ihtiyaç bile yok. O kadınların yaşadıklarını düşünmek dahi çok mide bulandırıcı ve bu durumu normal olarak karşılayanlara şaşkınlıkla bakıyorum...



◊ Günün birinde kendinizi yönetmenlik yaparken hayal edebiliyor musunuz?

- Edemiyorum! Yönetmenlik tüm vaktinizi alan bir şey. Kişilik olarak hareketli bir insanım. Koltuğa oturup saatlerce sette karar mekanizması olamam gibi geliyor. Çünkü işler karışınca ortadan kaybolup saklanırım. Yönetmen olunca kaçacak bir yer yok. Yüzlerce kişiyi idare edip bir de film çekebileceğimi zannetmiyorum.