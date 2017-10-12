Şarkıcı mı olacak?

Son olarak Gonca Akkuş, Ebru Şallı'ya 10 yıllık eşi Uğur Akkuş'la evli olduğunu bile bile aşk yaşadığı için 70 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Üstelik Gonca Akkuş, ünlü mankene açtığı "öteki kadın" davasının dilekçesini de ibret olması adına sosyal medyadan paylaşmıştı.

Bu gelişmenin ardından Uğur Akkuş'un 2 çocuğunun annesi Gonca Akkuş hakkında "yok artık" dedirten bir iddia ortaya atıldı. Çevresinde güzel sesiyle tanınan Gonca Akkuş'un albüm çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü. Eskiden barlarda sahne deneyimi de yaşadığı belirtilen Akkuş'un albüm çıkarmak için ünlü yapımcı Polat Yağcı'yla görüşeceği de konuşulmaya başlandı.

“KORUMA TALEP ETTİM”

Duymayan Kalmasın programına konuşan Gonca Akkuş hakkındaki şoke eden iddiayla ilgili şunları söyledi:

"Gerçekten çok güldüm. Hiç böyle bir şey yok. Saçmalamışlar. Başka şeyleri kalmadı demek şimdi de bunu uyduruyorlar. Sesim güzeldir. Şarkı söylemeyi kendimi bildim bileli çok severim ama bu, albüm yapacağım anlamına gelmez ki... Onu da aleyhime kullanmaya çalışıyorlar. Elimde savcılığa verdiğim eski oturduğumuz siteden ulaştırılan darp görüntülerim var. Bütün bunlar yüzünden bu söylentiler çıkarılıyor. Şimdi diyecekler ki sanırım, meşhur olmak istiyor. Ondan TV'ye çıkıyor. Ben çocuklarımın bana verilmesini istiyorum. Çocuklarımı versinler ve boşansın. Baksın ben bir daha çıkıyor muyum? Zaten koruma talep ettim. Yaşadığım sorunlar şarkı türkü olaylarından çok daha ciddi..."

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