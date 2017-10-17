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    Şarkıcı Banu Parlak'a büyük şok! Eşini darp ettiler

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 09:30 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da iki şehir magandası, trafikte kendilerinden yol isteyen şarkıcı Banu Parlak’ın yanında eşini darp etti. Saldırganlar serbest bırakıldı.

    Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul'da iki trafik magandası, kendilerinden yol isteyen Okan Öztürk'e küfür ve hakaret etti. Öztürk'ü eşi şarkıcı Banu Parlak'ın yanında darp eden ve gözaltına alınan iki şehir magandası, savcılığın talimatıyla karakoldan serbest bırakıldı. Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi.

    Modifiye araçlı iki şehir magandası, selektörle kendilerinden yol isteyen Okan Öztürk'ü eşi şarkıcı Banu Parlak'ın yanında darp etti. Dudağına 4 dikiş atılan Okan Öztürk darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Öztürk karakolda verdiği ifadesinde, araçla seyir halinde olan modifiyeli araçtan selektör yaparak yol istediğini ve araçta bulunan 20 yaşlarındaki iki kişinin kendilerini araçla sıkıştırdıklarını, ardından da kendisine küfür ve hakaret ettiklerini söyledi.

    Araçlarından inerek Öztürk'ü darp eden iki şehir magandası daha sonra olay yerinin yakınındaki bir alışveriş merkezine girdi. Önce hastaneye giderek olayla ilgili darp raporu alan işadamı ardından da polise başvurarak saldırganlardan şikayetçi ve davacı oldu. Şikayet üzerine polis, Hasan Can G. (22) ve Şahan Can A. (22) isimli iki saldırganı gözaltına aldı.

    Dudullu Polis Merkezi'ne götürülen iki şehir magandası, savcılığın talimatı ile karakoldan serbest bırakıldı. İddialara göre; saldırganlar serbest bırakıldıktan sonra "Biz bu semtin çocuklarıyız. Polisi, savcısı kimse bize bir şey yapamaz" dedi.

     

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