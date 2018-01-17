Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken Aleyna Tilki sözleri

Aynur Aydın, müzik piyasasına girerken bazı büyük sanatçıların destek bazılarınında köstek olduğunu söyledi. Ajda Pekkan, Deniz Seki ve Yaşar’dan büyük destek gördüğünü söyleyen Aynur Aydın, “Köstek olanlar da var. Birtakım insanlar müzik mafyası kurmuşlar. İyi gibi görünüp kötülük yapıyorlar. Belki zirvedeler ama yetenekleri sınırlı” diye konuştu.

Radyo program sunucusunun ”Sosyal medyada Aleyna Tilki ile paylaştığınız videolardan gördüğüm kadarıyla çok eğleniyorsunuz. Yoksa eğlenmiyor musunuz?” sorusunun ardından Aynur Aydın, herkesi şaşırtan bir cevap verdi. Aydın, ”Aleyna evime gecenin 12’sinde çiğ köftelerle geliyor. Evet çok eğleniyoruz. Ama artık Aleyna eve geldiğinde sutyen giyiyorum. En son bir video çekti. Evdeyiz sutyen takmamışım. O görüntüler 350 bin kişi tarafından izlenmiş” dedi.