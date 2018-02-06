Şarkıcı Altay kimdir, soyadı ne?

Aslen Rizeli olan Altay, 1970 yılında doğdu. Sahne ismi olan Altay ile tanınmaktadır ancak tam ismi Mehmet Altay Biber’dir. İTÜ Gemi makineleri mühendisliğini kazandı ama gitmedi. Gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nü de yarım bıraktı. 1987-1988 yılında konservatuara girdi. 6 yıl konservatuar eğitimi aldı. İşi ve okulu bir arada yürütemediği için bu okulu da bıraktı. Müziğe olan eğilimi ise ağabeyine alınan saz ile başlamış. Gençlik dönemlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini ise Kütahya ‘da kısa dönem olarak yaptı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı.

• 2000 - Kalpsizsin

• 2001 - Yolcu Yolunda Gerek

• 2002 - Seninle

• 2004 - Anadolu'dan Dünyaya

• 2006 - Öyle Olsun

• 2007 - Zor Bulursun

• 2009 - Sana Bayılıyorum

• 2010 - Şekil A

• 2011 - Elma

• 2013 - Berduş

• 2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)