Şarkı Fahriye'nin sesinden

Bu yıl yaz başında Burat Özçivit ile hayatını birleştiren Fahriye Evcen, tanıtım yüzü olduğu giyim firması için bir kez daha kamera karşısına geçti. Üstelik bu kez reklam filminin şarkısını da kendisi seslendirdi.

Evcen'in, tanıtım yüzü olduğu Koton ile işbirliğinden doğan yeni blue jean koleksiyonu "modern gezgin" temasıyla hazırlandı. Etnik ve egzotik çizgilerin hakim olduğu koleksiyon, mağaza raflarında yerini aldı. Evcen'in ‘Ruhumu ve zevkimi yansıtan tasarımlar hazırladık’ dediği yeni koleksiyonda göçebe bir ruhu yansıtan renk ve desenlerin yanı sıra bohem detaylar da dikkat çekiyor.