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Şarjı bitmeyen akıllı saat: PowerWatch X

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 20:41 | Son Güncelleme:

CES 2018'de firmalar ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Şimdi de PowerWatch X tanıtıldı. Bu saatin şarjı bitmek bilmiyor. Nasıl mı?

CES 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekrana gömülü parmak izi okuyucuya sahip ilk telefon Vivo tanıtılmıştı ve büyük rağbet görmüştü. Şimdi de Matrix, PowerWatch X'i tanıttı. Bu akıllı saat, diğer akıllı saatlerden farklı büyük özelliğiyle kendisini diğer akıllı saatlerden soyutluyor. Çünkü saatin şarjı bitmek bilmiyor.

Şarjı bitmeyen akıllı saat: PowerWatch X

Şarjın bitmemesinin nedeni ise saatin vücut ısısıyla şarj olması. Cihaz kendisini, kullanıcısının vücut ısısıyla şarj ediyor. Ayrıca kullanıcılar saatlerini kolundan çıkardıklarında, saat kendisini derin uyku moduna geçiriyor ve saatin şarjı da korunuyor. Aslında bu saat PowerWatch olarak 2016'da tanıtılmıştı ancak tam fonksiyonlu değildi. PowerWatch X ile tüm fonksiyonlar sunuluyor. Saatte şarjın ne kadar olduğu ise kenarlarındaki halkalardan anlaşılıyor. Cihazın hangi yazılım üzerine kurulu olduğu bilinmiyor ancak iOS ve Android yazılımlarını destekliyor. Bu ay satışa sunulması beklenen cihaz, ABD'de 249.99 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Etiketler: Vücut ısısıyla şarj edilen
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