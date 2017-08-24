Şarj bahaneli tecavüze savcı 12 yıl hapis istedi

Beşiktaş’ta bir ay önce yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencisi 26 yaşındaki H.B.G., eski erkek arkadaşının asistanlığını yaptığı ünlü televizyon dizilerinin sanat yönetmeni Hakan Sur ile bir mekanda karşılaştı.

Aynı masada oturan ikili bir süre eğlendikten sonra Hakan Sur, H.B.G.’yi “Telefonumun şarjı bitti, evim yakın, gel bana gidelim şarj ettikten sonra tekrar çıkarız” diyerek evine davet etti.

Bunun üzerine H.B.G. ile Hakan Sur birlikte eve gitti. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra Sur, “Burada yatak var, burada kal’ dediği H.B.G’den olumsuz yanıt aldı. Reddedilen Sur, iddiaya göre H.B.G.’e cinsel saldırıda bulundu.

Evden çıkan H.B.G gittiği hastanenin polisine şikayetçi oldu. Sur'un daha önce de B.K.’ya cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.