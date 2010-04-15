SarÄ±yer'e deÄŸer katan yatÄ±rÄ±m

Ä°NANLAR Ä°NÅžAAT / FOTO GALERÄ°



Felsefesi olmayan bir ulusun

mimarisi de olmaz!

Sanat anlamÄ±yla ilk gÃ¶ze takÄ±landÄ±r mimari

HakkÄ±yla yaparsan, dÃ¼ÅŸsel tatta kalÄ±r yaÅŸam hali

Ã‡izmekten Ã¶te, mekÃ¢nda duygu vardÄ±r

Bakmaktan Ã¶te gÃ¶rebilmek ne gÃ¼zel.

Sadece nefes almak deÄŸildir yaÅŸamak

Ä°lk adÄ±mla ardÄ±ndan gelir mimar

TaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼ne taÅŸ koymak kadar olsaydÄ±

Ãœlkelere referans olmazdÄ± mimari

Renk, doku, hacim iÃ§ine ruhundan Ã¼flerse mimar

MekÃ¢nlara sÄ±nÄ±r olmaktan Ã§Ä±kar sÄ±nÄ±rsÄ±zlÄ±k Ã¶zlem olur.

Bir yaÅŸam halidir mimari, kiÅŸi doÄŸduÄŸunda Ã¶nceki Ã§evresinin onun iÃ§in tercih ettiÄŸi. Kimi Ã§ocuÄŸu gÃ¼zele, sanata, yaÅŸam felsefesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼r, ona mekanÄ±nda Ã¶ÄŸreti sunar, toplumu sevmeyi, ailesine Ã¶nem vermeyi, kendini bilmeyi Ã¶ÄŸretir. SokaklarÄ±nda binalarÄ±nda eÄŸitir onu usulca. KiÅŸi bilemez hemen mimarinin ona kattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zamanla onun harcÄ±nda kendini ÅŸekillendirir.

Â

EÄŸer mimari kÃ¶tÃ¼yse, yoz ise, Ã§ocuk da bilmez kendini yozlaÅŸÄ±r, kÃ¶tÃ¼yle Ã¶rnek olmaz ama, o ona Ã¶rnektir aslÄ±nda. Bu kadar mÃ¼himdir mimari, yaÅŸam felsefesinin 3 boyutta dikilmiÅŸ halidir, tÃ¼m heybeti ile karÅŸÄ±mÄ±zda durur. O ne kadar pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z ve gÃ¼zel ise , yaÅŸam da dÃ¼zelir onun hizasÄ±nda, o verir topluma, referansÄ± dÃ¼zeni...

Â

Terrace Koleksiyonu da iÅŸte bu Ã§izginin bir Ã¼rÃ¼nÃ¼, biz doÄŸarken bize tanÄ±tÄ±lan yaÅŸamdan alÄ±ntÄ±lar ile bizden sonraki nesillere bir soluktur aslÄ±nda. Terrace bir Ã¼sluptur. Gelenek ile geleceÄŸin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼dÃ¼r, yeni yaÅŸamlara aÃ§Ä±lan bir kapÄ±dÄ±r, bir sonraki yaÅŸam tarzÄ±nÄ±n bir izdÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼dÃ¼r.

Â

Biz, duruÅŸumuzla ve iÅŸ yapÄ±ÅŸ ÅŸeklimiz ile Ã§Ã¶lde bir vaha esintisi yakalamak istedik, sanÄ±rÄ±m bu konuda da baÅŸarÄ±lÄ± olduk.

Â

TÃ¼m Terrace sakinleri bu esintiyi her sabah gÃ¶nÃ¼llerince iÃ§lerine Ã§ekiyor.

Â

Bu gÃ¼zelliklerin daha baÅŸÄ±ndayÄ±z, yaptÄ±klarÄ±mÄ±z bundan sonraki gÃ¼zelliklere atÄ±ftÄ±r sadece...

Â

Her anÄ±nÄ±zÄ±n saklÄ± gÃ¼zellikler ile tanÄ±ÅŸmanÄ±z mutluluÄŸu ile geÃ§mesi dileklerimle...

Â

Serdar Ä°nan

Serdan Ä°nan, 1965 yÄ±lÄ±nda Erzincan'da doÄŸdu. Robert Kolej'in ardÄ±ndan Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi mimarlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu. Aile Ã¼yelerinin birÃ§oÄŸu mimar ve inÅŸaat mÃ¼hendisi olan Ä°nan, Ã¼niversite yÄ±llarÄ±nda aile ÅŸirketi Ä°nanlar Ä°nÅŸaat'ta Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. 1995 yÄ±lÄ±nda Ä°nanlar Ä°nÅŸaat'Ä±n YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± oldu ve bugÃ¼ne kadar 100'Ã¼n Ã¼zerinde projeye imza attÄ±.



Ä°nÅŸaatÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda otomotiv, enerji ve turizm sektÃ¶rlerinde yatÄ±rÄ±mÄ± bulunan Serdar Ä°nan, Mimar Sinan VakfÄ± MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°stanbul Ä°nÅŸaatÃ§Ä±lar DerneÄŸi'nde (Ä°NDER) baÅŸkan vekili olarak gÃ¶rev yapÄ±yor. Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± (Ä°TO), DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) ve Ä°stanbul Mimarlar OdasÄ± Ã¼yesi olan Serdar Ä°nan'Ä±n hobileri arasÄ±nda ÅŸiir, makale yazmak, spor yapmak ve seyahat etmek yer alÄ±yor. Serdar Ä°nan'Ä±n kendisine ait dÃ¶rt kitabÄ± bulunuyor.

Evli ve dÃ¶rt kÄ±z Ã§ocuÄŸu babasÄ±dÄ±r.

1965'ten bugÃ¼ne, Ä°stanbul'un Ã§ehresine yÃ¶n veren Ä°nanlar Ä°nÅŸaat, Terrace Fulya keyfini, Terrace BahÃ§e ile SarÄ±yer'de devam ettiriyor.

Terrace keyfini, ilk olarak Fulya'da, modern Ä°stanbul'un en prestijli yapÄ±larÄ±ndan biri olan Terrace Fulya ile sunan Ä°nanlar Ä°nÅŸaat, bu keyfi SarÄ±yer'de devam ettiriyor.Â



KapÄ±sÄ±, yaÅŸamÄ±n merkezi NiÅŸantaÅŸÄ±'na aÃ§Ä±lan Terrace Fulya, sakinlerine; cafelerin, sahnelerin, alÄ±ÅŸveriÅŸin, kÄ±sacasÄ± "keyfin" merkezinde bir hayat sundu. SeÃ§kin mÃ¼ÅŸteri potansiyeliyle de iÅŸletme sahiplerine, markalarÄ±nÄ±n deÄŸerini artÄ±ran ofis katlarÄ± saÄŸlayan Terrace Fulya, bÃ¶lgenin en raÄŸbet gÃ¶ren projesi konumuna geldi.



Toplam 80.000 metrekarelik inÅŸaat alanÄ± ve 257 daireden oluÅŸan Terrace Fulya, mimarisi, sosyal tesisleri ve iÃ§ mekÃ¢n malzemelerindeki kalitesiyle, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±na kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼k katma deÄŸer saÄŸladÄ±.Â



Yeni, "Terrace" Projesi iÃ§in, SarÄ±yer'e karar veren Ä°nanlar Ä°nÅŸaat, yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar ve fizibilite raporlarÄ± doÄŸrultusunda, bÃ¶lgenin en yeÅŸil, en sakin konumlu yerinde, Ocak 2010'da, bugÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir hÄ±zla yÃ¼kselmekte olan inÅŸaatÄ±n temelini attÄ±. Ã–zellikle; 3. kÃ¶prÃ¼ ve Taksim Metrosu'nun HacÄ±osman'a uzatÄ±lmasÄ± projeleri, Ä°nanlar Ä°nÅŸaat'Ä±n, Terrace BahÃ§e projesi iÃ§in bu noktayÄ± seÃ§mesinde baÅŸrolÃ¼ oynuyor. Toplamda 4.086 metrekare alan Ã¼zerine kurulu Terrace BahÃ§e'nin teslimatÄ± 12 ay sonra baÅŸlayacak.

TERRACE Projeleri

ADNAN KAZMAOÄžLU

Yapsat kavramÄ± iÃ§inde yapÄ±lan yapÄ±larÄ±n iyi olabilmesi, finansman gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksek, bÃ¼yÃ¼k mÃ¼teahhit gruplar tarafÄ±ndan, doÄŸru projeler ve Ã§aÄŸdaÅŸ sorumlulukla, kenti, kamuyu, mÃ¼ÅŸterisini gÃ¶zeten yatÄ±rÄ±m programlarÄ±yla olur. FirmanÄ±n karlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bu tutumlarÄ±n ardÄ±ndan kendiliÄŸinden gelir.



Ä°nanlar Ä°nÅŸaat'a yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z TERRACE FULYA, imar planÄ±nÄ±n baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±klarÄ±na karÅŸÄ±n, bu duyarlÄ±lÄ±klar Ã§erÃ§evesinde tasarlandÄ±. Ã–ncelikle NiÅŸantaÅŸÄ±'nda olduÄŸunun bilincinde bir yapÄ± konsepti kurgulandÄ±. Konsept ayrÄ±ca NiÅŸantaÅŸÄ±'nÄ±n Marmara Denizi'ne ve Fulya yeÅŸil alanlarÄ±na, Ihlamur KasrÄ±'na bakan "penceresi" olarak geliÅŸtirildi. BÃ¶lgedeki yoÄŸun trafik dikkate alÄ±narak, hem NiÅŸantaÅŸÄ±'ndan hem de Fulya'dan yaya ve oto giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± saÄŸlandÄ±.



TERRACE FULYA'da olduÄŸu gibi TERRACE BAHÃ‡E'de de projenin konumunu, kullanÄ±lan malzemelerden planlamaya kadar, yÃ¶renin karakteristiÄŸini dikkate alan bir yaklaÅŸÄ±m benimsedik. Projede baÅŸlangÄ±Ã§tan itibaren peyzaj mimari ile calÄ±ÅŸÄ±tÄ±k, dolayÄ±sÄ± ile arsa imkanlarÄ±nÄ± tam anlamÄ±yla kullanÄ±p, proje ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸik modern bir cizgi ortaya Ã§Ä±karttÄ±k. Tabandan tavana cam doÄŸramalar ve TERRACE FULYA'da olduÄŸu gibi FransÄ±z tip balkonlarla, en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼nden en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ne kadar, her dairenin manzaraya ve Ã§evreye aÃ§Ä±k olduÄŸu, aydÄ±nlÄ±k iÃ§ oturma birimlerinin adeta birer kapalÄ± balkon hissi yarattÄ±ÄŸÄ±, keyif veren yaÅŸam alanlarÄ± yarattÄ±k.



YangÄ±n ve deprem tedbirleri uzman danÄ±ÅŸmanlarca koordine edilmiÅŸ, iÅŸletim aÃ§Ä±sÄ±ndan "akÄ±llÄ± bina" formatÄ±nda ÅŸekillendirdiÄŸimiz TERRACE PROJELERÄ°, kendini temizleyen Ä±sÄ± camlar, Ä±sÄ± yalÄ±tÄ±mlÄ± kompakt laminat ve alÃ¼minyum levha cephe kaplamalarÄ± ile eskimeyen, bakÄ±m gerektirmeyen bir yapÄ± kalitesine, Ã¶ncÃ¼ bir cephe anlayÄ±ÅŸÄ±na sahip.

BugÃ¼n iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k, gelecek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir yatÄ±rÄ±m.

Åžehrin finans merkezi Maslak'a olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geÃ§irdiÄŸi hÄ±zlÄ± modernleÅŸme sÃ¼reciyle birleÅŸtiren SarÄ±yer, Ä°stanbul'un en cazip noktalarÄ±ndan biri konumunda. BoÄŸaz'Ä±n Karadeniz'e aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± noktada, asÄ±rlÄ±k Belgrad OrmanlarÄ±'nÄ±n hÃ¢kim olduÄŸu havasÄ± ile SarÄ±yer; sakinlerine ÅŸehirden kopmadan kaliteli yaÅŸam alanlarÄ± sunuyor.



Ã–zellikle 3. KÃ¶prÃ¼ yolu baÄŸlantÄ±sÄ±na ev sahipliÄŸi ediÅŸi ve Taksim Metrosu'nun HacÄ±osman'a uzatÄ±lmasÄ±yla, SarÄ±yer'in emlak deÄŸeri her geÃ§en gÃ¼n artÄ±yor. Buna ek olarak; projenin Ã‡ayÄ±rbaÅŸÄ± TÃ¼neli Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na 2 dakika mesafede bulunmasÄ± ve yapÄ±m aÅŸamasÄ±ndaki Ã¶zel fiyatlarÄ± ve uygun kredi koÅŸullarÄ±nÄ±n etkisiyle, Terrace BahÃ§e yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n odak noktasÄ± durumunda bulunuyor.Â



Terrace BahÃ§e, sanatsal ve detaylarda gizli estetik anlayÄ±ÅŸÄ± ile kaliteli yaÅŸamÄ±n bÃ¼tÃ¼n gereklerini sunarak, ailelere huzur iÃ§erisinde yaÅŸayabilecekleri yuvalarÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor.



Life 1, Life 2, Life 3 olmak Ã¼zere, 3 blokta toplam 76 daireden oluÅŸan Terrace BahÃ§e, 56-258 metrekare arasÄ±, 1+1'den 4+1'e daireler sunuyor. Normal kat, bahÃ§e dubleksi ve Ã§atÄ± dubleksi seÃ§enekleri bulunan Terrace BahÃ§e, Ã¶zellikle; Ã¶ÄŸrenciler, Ã§alÄ±ÅŸan kesim ve aileler iÃ§in iyi bir seÃ§enek durumunda. SatÄ±ÅŸa sunulduÄŸundan bu yana geÃ§en 41 gÃ¼nde 43 dairesi satÄ±lan Terrace BahÃ§e,yaÅŸam keyfini mimari ve doÄŸanÄ±n eÅŸsiz uyumunda bulanlar iÃ§in gerÃ§ek bir cazibe merkezi.



Ä°nanlar Ä°nÅŸaat, bulunduÄŸu bÃ¶lgeye deÄŸer katan bu projede, mimari yaklaÅŸÄ±mÄ±, sakinlerine sunduÄŸu sosyal alanlarÄ± havuzu, bahÃ§esi ve iÃ§ mekÃ¢nlarda kullandÄ±ÄŸÄ± malzemelerle, Terrace keyfini ve kalitesini devam ettiriyor. DoÄŸaya saygÄ±lÄ± mimar ve mÃ¼hendislerin eseri olan Terrace BahÃ§e, modern peyzajÄ± ile de ÅŸehrin yorgunluÄŸunu atmak isteyen sakinlerine dingin bir hayat sunuyor.



Ä°nanlar Ä°nÅŸaat, konut sektÃ¶rÃ¼nde "stil sahibi bir koleksiyonun" diÄŸer Ã¶nemli adÄ±mlarÄ± olan 2 yeni Terrace projesini de 2010 yÄ±lÄ± iÃ§inde hayata geÃ§irecek.Â



Ä°nanlar Ä°nÅŸaat farkÄ± ile yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± seÃ§mek isteyenler bu imkana banka kredisi ile de kavuÅŸabiliyor.