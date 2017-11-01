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    Sarıyer'deki üniversite öğrencisine tecavüz olayında flaş gelişme

    AA
    01.11.2017 - 10:46 | Son Güncelleme:

    Sarıyer'de Kırgız uyruklu üniversite öğrencisine tecavüz ettiği öne sürülen şüpheli Adana'da yakalandı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Kırgız uyruklu E.A'nın, 26 Ağustos günü Maslak'ta bir üst geçidin altından geçerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tecavüze uğradığını ve cep telefonunun gasp edildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

    Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı F.Y'nin, İstanbul'dan otobüsle Mersin'e gittiği, oradan Kıbrıs'a kaçmaya çalıştığı belirlendi.

    İstanbul polisi, F.Y'yi Adana'da şehirler arası otobüste yakaladı. Şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü' ne getirileceği bildirildi.

     

    Etiketler: tecavüz , üniversite öğrencisi
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