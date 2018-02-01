Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sarıyer'de yangın: Ölü ve yaralılar var

    Sarıyer'de yangın: Ölü ve yaralılar var

    DHA
    01.02.2018 - 06:24 | Son Güncelleme:

     Sarıyer'de 3 katlı bir binanın 1. katında başlayan ve üst kata sıçrayan yangında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

    Sarıyer Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri üçüncü katta oturan ve isminin Semiha olduğu öğrenilen yaşlı kadını kurtardı. Dumandan etkilenen yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürüp soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, isimlerinin Nimet (90) ve Adnan (50) olduğu öğrenilen anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından cesetler ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Yangını gören Yunus Emre Demir, “İtfaiyeleri gördük karakol sokağına girince bizde hemen geldik. Alevler üst kata kadar çıkmıştı. Müdahale ettiler. 1 kişiyi üst kattan çıkardılar. Ama ne yazık ki 2 kişiye yetişemediler. Bir yatalak hasta ve annesi vardı o katta. Üst kattaki kadın ise tek başına yaşıyordu" dedi Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

    Sarıyerde yangın: Ölü ve yaralılar var

    Etiketler: istanbul , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri